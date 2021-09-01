Total black: Олена Зеленська в елегантних чорних образах під час поїздки в США

Президент України Володимир Зеленський знаходиться з офіційним візитом в США, де вже сьогодні, 1 вересня, відбудеться його зустріч з Джо Байденом. Під час робочої поїздки його супроводжує дружина, Олена Зеленська, яка вразила своїм виходом в костюмі блакитного кольору українського бренду.
Подружжя провели вже кілька офіційних зустрічей. Президентське подружжя відвідали Маунт-Вернон, де Олена Зеленська представила україномовний аудіогід, а також Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні, відкритий в листопаді 2015 року в центрі Вашингтона.
Для офіційних виходів Олена Зеленська вибрала строгі чорні образи.
На перший захід, де перша леді представила вже 31-й аудіогід, вона вибрала жіночне чорне плаття українського бренду A.M.G. з тонким коричневим поясом на талії.
До них Олена наділа темно-бордові туфлі-човники на підборах.
Вшанувати пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні Зеленська прибула в чорному діловому костюмі з подовженим жакетом з вишивкою золотого колосся на ньому, чорній блузі і спідниці бренду Artem Klimchuk.
Волосся перша леді зібрала в локони, а в макіяжі дотримувалася природних бежевих відтінків.
Дивіться відео про візит президента України в США:
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