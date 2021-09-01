Total black: Олена Зеленська в елегантних чорних образах під час поїздки в США

Перша леді вшанувала пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні та представила 31-й україномовний аудіогід в маєток першого президента США Джорджа Вашингтона

Олена Зеленська у маєтку Джорджа Вашингтона – садибі Маунт-Вернон / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Президент України Володимир Зеленський знаходиться з офіційним візитом в США, де вже сьогодні, 1 вересня, відбудеться його зустріч з Джо Байденом. Під час робочої поїздки його супроводжує дружина, Олена Зеленська, яка вразила своїм виходом в костюмі блакитного кольору українського бренду.

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Подружжя провели вже кілька офіційних зустрічей. Президентське подружжя відвідали Маунт-Вернон, де Олена Зеленська представила україномовний аудіогід, а також Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні, відкритий в листопаді 2015 року в центрі Вашингтона.

Для офіційних виходів Олена Зеленська вибрала строгі чорні образи.

На перший захід, де перша леді представила вже 31-й аудіогід, вона вибрала жіночне чорне плаття українського бренду A.M.G. з тонким коричневим поясом на талії.

Олена Зеленська представила 31-й аудіогід / Фото: president.gov.ua

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До них Олена наділа темно-бордові туфлі-човники на підборах.

Олена та Володимир Зеленські в Маунт-Верноні / Фото: Сьогодні

Олена та Володимир Зеленські в Маунт-Верноні / Фото: president.gov.ua

Вшанувати пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні Зеленська прибула в чорному діловому костюмі з подовженим жакетом з вишивкою золотого колосся на ньому, чорній блузі і спідниці бренду Artem Klimchuk.

Олена та Володимир Зеленські в Вашингтоні / Фото: president.gov.ua

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Олена Зеленська вшанувала пам'ять жертв / Фото: president.gov.ua

Волосся перша леді зібрала в локони, а в макіяжі дотримувалася природних бежевих відтінків.

Олена та Володимир Зеленські з офіційним візитом в США / Фото: president.gov.ua

Дивіться відео про візит президента України в США:

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