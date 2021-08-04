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Елена Зеленская пришла на форум "Украина 30" в изящном бежевом костюме (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
4 августа, 16:50
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Выход первой леди Украины как всегда запоминающийся
Елена Зеленская на форуме "Украина 30"
Елена Зеленская на форуме "Украина 30" / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская, которая ранее в элегантном синем платье появилась на презентации, выступила на форме "Украина 30". Для официального мероприятия первая леди Украины выбрала сдержанный костюм бежевого цвета. Фото с события были опубликованы в Instagram жены президента.

На форуме Зеленская представила новый аудиогид, который будет звучать в стенах дворца Сансуси в Германии. Он станет уже 26-м в рамках проекта культурной дипломатии.

Именно с помощью таких шагов мы расширяем влияние украинского в мире. Украинцы смогут прикоснуться к большему количеству культурных и исторических памятников, а иностранцы – почувствовать и увидеть нашу включенность в международные процессы – рассказала Елена Зеленская.

Елена Зеленская на форуме "Украина 30"
Елена Зеленская на форуме "Украина 30" / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Дворец входит в десятку одних из самых известных архитектурных памятников Германии, являясь бывшей резиденцией прусского короля Фридриха II. Сансуси входит в список наследия ЮНЕСКО. Его посещают ежегодно 350 тысяч туристов.

Смотрите, как первая леди Украины обратилась к украинцам.

Ранее мы рассказывали:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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