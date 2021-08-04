Елена Зеленская пришла на форум "Украина 30" в изящном бежевом костюме (фото)

Елена Зеленская, которая ранее в элегантном синем платье появилась на презентации, выступила на форме "Украина 30". Для официального мероприятия первая леди Украины выбрала сдержанный костюм бежевого цвета. Фото с события были опубликованы в Instagram жены президента.
На форуме Зеленская представила новый аудиогид, который будет звучать в стенах дворца Сансуси в Германии. Он станет уже 26-м в рамках проекта культурной дипломатии.
Именно с помощью таких шагов мы расширяем влияние украинского в мире. Украинцы смогут прикоснуться к большему количеству культурных и исторических памятников, а иностранцы – почувствовать и увидеть нашу включенность в международные процессы – рассказала Елена Зеленская.
Дворец входит в десятку одних из самых известных архитектурных памятников Германии, являясь бывшей резиденцией прусского короля Фридриха II. Сансуси входит в список наследия ЮНЕСКО. Его посещают ежегодно 350 тысяч туристов.
Смотрите, как первая леди Украины обратилась к украинцам.
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