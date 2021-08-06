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Елена Зеленская рассказала, почему надела кроссовки в Версаль и о других правилах в гардеробе

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
6 августа, 13:30
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Жена президента дала откровенное интервью, в котором поделилась секретами стиля, правилами делового этикета и ежедневной работе над образами
Елена Зеленская
Елена Зеленская / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская, которая пришла на форум "Украина 30" в изящном бежевом костюме, дала откровенное интервью изданию Фокус. Журналистам жена президента рассказала о готовящемся проекте ко Дню независимости Украины, собственной работе и международных отношениях.

Первая леди Украины также поделилась, как выбирает одежду для официальных мероприятий и какими правилами стиля руководствуется. Так, Зеленская отметила, что предпочитает работать с молодыми украинскими дизайнерами, такими как Иван Фролов и Артем Климчук.

Елена Зеленская в галерее "Альбертина" в Вене
Елена Зеленская в галерее "Альбертина" в Вене / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Интересно, что Елена сама собирала информацию о том, как должна выглядеть жена президента. Никто в Офисе главы государства, ни служба протокола не смогли ей помочь.

Так, в первую очередь Зеленская руководствуется правилами делового этикета, среди которых:

  • Соблюдать традиции определенных стран.
  • Одежда должна быть уместна и соответствовать мероприятию.
  • Брать с собой в деловые поездки запасные комплекты одежды на случай дождя или снега, а также удобную обувь.

Елена и Владимир Зеленские в Абу-Даби
Елена и Владимир Зеленские в Абу-Даби / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Елена прокомментировала и ситуацию с кроссовками французского бренда Veja, которые она надела для визита в Версаль. Тогда общество посчитали такой образ неуместным. Оказывается, надеть кроссовки первой леди рекомендовала французская сторона.

Елена Зеленская в Версале
Елена Зеленская в Версале / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Также Зеленская рассказала, что они с мужем пользуются услугами одного стилиста, с которым и прорабатывают все образы для официальных выходов. Особе внимание уделяется выходам из самолетов и встречам с президентскими четами, так как именно они больше всего вызывают резонанс.

Елена и Владимир Зеленские на встрече с герцогами Кембриджскими
Елена и Владимир Зеленские на встрече с герцогами Кембриджскими / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Елена отметила, что у нее, как у первой леди страны, нет никакого политического влияния, но своим внешним видом она может привлечь внимание общественности к работе и важным проектам.

Смотрите, как Елена Зеленская поздравила мужа с праздником:

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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