ТОП-8 лайфхаков, как скрыть лишний вес с помощью одежды

Не стоит натягивать на себя балахоны, а лучше обратите внимание на цвет и крой одежды

Как скрыть лишний вес с помощью одежды Фото: Pinterest

Если за время локдаунов появились лишние килограммы, не прячьтесь в балахоны и одежду исключительно oversize. Стилист телеканала "Украина" Ильяс Сахтара дал несколько советов, как поменять свой образ и уменьшить объемы с помощью простых вещей.

Иногда детали и крой меняют восприятие о фигуре и объемах. С помощью лайфхаков стилиста телеканала "Украина" можно визуально стать стройнее, забыть про лишний вес и прекрасно выглядеть. Ведущий мейковер-шоу "Місія: краса" Ильяс Сахтара знает, как это сделать.

Стилист Ильяс Сахтара Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Выбирайте одежду с рукавами, которые немного "заходят" на плечо. Благодаря такому крою вы выглядите стройной. Белый цвет не увеличивает размеры, как думают многие. Он делает фигуру легкой, а образ – более стильным и современным. Платье из ткани с объемным рисунком в виде цветов, пятен или геометрических фигур добавляют возраст. "Если вы понимаете, что рисунок ткани напоминает скатерть, не носите такую вещь", – посоветовал ведущий мейковер-шоу "Місія: краса" Ильяс Сахтара. Откажитесь от бантиков, блесток, вычурных рисунков, цепей и прочих вставок в одежде. "Они удешевляют ваш образ и акцентируют внимание на объемах. Такая одежда недостойна вас", – сказал стилист телеканала "Украина". Выбирайте простой крой. Вертикальные линии делают фигуру стройной. Горизонтальные линии и вставки визуально увеличивают размеры. Пояс подчеркивает талию и "дробит" фигуру. Эта простая фишка скрадывает лишний вес. Вместо однотонного костюма выбирайте пиджак, брюки и блузу разных цветов. Это опять же помогает "раздробить" фигуру и визуально уменьшить объемы. Добавьте больше цвета в ваш образ. Женщины с лишним весом не решаются выбирать насыщенные цвета. Многие предпочитают землистую и неприметную цветовую гамму. "Это цвета безнадежности", – вынес вердикт Ильяс Сахтара.

"Серый цвет может быть в гардеробе, но к нему нужно добавлять другие цвета, – объяснил стилист телеканала "Украина". – Например, к серой рубашке – брюки молочного цвета. Если же выбрать черные брюки – это выглядит очень скучно и невыразительно".

Тем временем мы выяснили, какие платья будут модными весной и летом 2021-го.

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