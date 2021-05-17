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ТОП-8 лайфхаків, як приховати зайву вагу за допомогою одягу

Сьогодні, 13:30

Не варто натягувати на себе балахони, а краще зверніть увагу на колір і крій одягу

Як приховати зайву вагу за допомогою одягу
Як приховати зайву вагу за допомогою одягу
Фото: Pinterest

Якщо за час локдаунов з'явилися зайві кілограми, не ховайтеся в балахони і одяг виключно oversize. Стиліст телеканалу "Україна" Ільяс Сахтара дав кілька порад, як поміняти свій образ і зменшити обсяги за допомогою простих речей.

Іноді деталі і крій змінюють сприйняття про фігуру і об'єми. За допомогою лайфхаків стиліста телеканалу "Україна" можна візуально стати стрункішою, забути про зайву вагу і прекрасно виглядати. Ведучий мейковер-шоу "Місія: краса" Ільяс Сахтара знає, як це зробити.

Стиліст Ільяс Сахтара
Стиліст Ільяс Сахтара
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

  1. Вибирайте одяг з рукавами, які трохи "заходять" на плече. Завдяки такому крою ви виглядатимете стрункою.
  2. Білий колір не збільшує розміри, як багато хто думає. Він робить фігуру легкою, а образ – більш стильним і сучасним.
  3. Сукня з тканини з об'ємним малюнком у вигляді квітів, плям або геометричних фігур додають вік. "Якщо ви розумієте, що малюнок тканини нагадує скатертину, не носіть таку річ", – порадив ведущий мейковер-шоу "Місія: краса" Ільяс Сахтара.
  4. Відмовтеся від бантиків, блискіток, вигадливих малюнків, ланцюгів і інших вставок в одязі. "Вони здешевлюють ваш образ і акцентують увагу на об'ємах. Такий одяг не вартий вас", – сказав стиліст телеканалу "Україна".
  5. Вибирайте простий крій. Вертикальні лінії роблять фігуру стрункою. Горизонтальні лінії і вставки візуально збільшують розміри.
  6. Пояс підкреслює талію і "дробить" фігуру. Ця проста фішка краде зайву вагу.
  7. Замість однотонного костюма вибирайте піджак, брюки і блузу різних кольорів. Це знову ж таки допомагає "роздрібнити" фігуру і візуально зменшити об'єм.
  8. Додайте більше кольору в ваш образ. Жінки з зайвою вагою не наважуються вибирати насичені кольори. Багато хто віддає перевагу землистій і непримітній колірній гаммі. "Це кольори безнадійності", – виніс вердикт Ільяс Сахтара.

"Сірий колір може бути в гардеробі, але до нього потрібно додавати інші кольори, – пояснив стиліст телеканалу "Україна". – Наприклад, до сірої сорочки – штани молочного кольору. Якщо ж вибрати чорні брюки – це виглядає дуже нудно і невиразно".

Тим часом ми з'ясували, які сукні будуть модними навесні і влітку 2021-го.

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Джерело: Сьогодні
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