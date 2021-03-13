ТОП-3 совета, как с помощью одежды скрыть лишний вес

Ильяс Сахтара не видит никаких проблем, чтобы прекрасно выглядеть в любом весе

Неважно, что стало причиной появления лишних килограммов: рождение ребенка, стресс или малоподвижный образ жизни. Стилист телеканала "Украина" Ильяс Сахтара рассказал в программе "Місія: краса", с помощью каких вещей можно изменить представление о фигуре.

С наступлением теплых весенних дней хочется снять верхнюю одежду и примерить красивые и яркие вещи. Но из-за лишнего веса не всем нравится свое отражение в зеркале. Наверно, поэтому кто-то из нас выбирает мешковатые футболки или платья. Однако стилист телеканала "Украина" Ильяс Сахтара не видит никаких проблем, чтобы прекрасно выглядеть в любом весе.

Стилист Ильяс Сахтара Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Каким бы ни было тело, его надо любить, – сказал ведущий мейковер-шоу "Місія: краса" Ильяс Сахтара, – за ним нужно ухаживать и красиво одеваться".

Поэтому уже несколько сезонов подряд стилист дает полезные советы участникам проекта. Если вы набрали лишний вес, попробуйте применить эти секреты стиля.

Совет 1

Туника – идеальный вариант, если вы хотите скрыть пышную фигуру. Некоторые считают, что эта вещь делает человека объемной. Но попробуйте добавить узкий пояс. Он поможет "раздробить" крупные формы. Тунику легко комбинировать с разной одеждой. Например, с укороченными брюками. Но выберите размер, который соответствует вам сегодня.

"Когда появляются лишние килограммы, женщина совершает большую ошибку: она все равно воспринимает себя стройной, поэтому покупает вещи, которые выбирала раньше, – сказал стилист телеканала "Украина" Ильяс Сахтара. – Но размер поменялся, поэтому новая одежда обтягивает тело и показывает все складки. Не делайте этого, иначе вы будет выглядеть, как сосиска".

Совет 2

Асимметричная юбка ниже колена добавляет легкости и делает фигуру стройнее. Не бойтесь выбирать юбку разных цветов. Например, в зеленую и красную клетку. Юбка не должна быть только черной или серой, чтобы скрыть лишний вес. Наденьте широкий красный пояс, это опять же поможет "раздробить" большие формы и сделает акцент на ярком цвете. Но надевайте ​​разноцветную юбку с однотонным топом. Добавьте украшения, которые визуально "вытягивают" фигуру. Например, длинные бусы.

"Если у вас круглое лицо, выбирайте массивные серьги, – посоветовал Ильяс Сахтара, – тогда оно кажется меньше".

Как с помощью одежды скрыть лишний вес Фото: Depositphotos

Совет 3

Платье-рубашка в вертикальную полоску удлинит фигуру и сделает ее стройной. Кроме того, эту вещь можно надевать сверху на однотонную юбку-карандаш из кожзама и на светлый топ с V-образной горловиной. Юбка-карандаш удлиняет формы, а вещи из кожзама снова в моде.

Если носить только платье-рубашку без этих вещей, тогда выберите широкий пояс, который поможет зафиксировать и привлечь внимание на талии.

"Неважно, какой у вас статус: вы директор фирмы или продавщица, но вы должны всегда иметь солидный вид", – сказал ведущий мейковер-шоу "Місія: краса" Ильяс Сахтара.

Шопинг может стать полезным, если покупать то, что вам действительно нужно и то, что поможет вам выглядеть стильно. А если не знаете, что купить на презент близким – воспользуйтесь нашим календарем подарков на март, чтобы приобрести что-то подходящее, нужное и не банальное.

Стартует новый сезон программы "Миссия: красота" на канале "Украина" – смотрите видео:

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