Самые странные наряды знаменитостей, которые нам хочется забыть

В погоней за эпатажем важно не переборщить

У каждой знаменитости есть команда модных экспертов, которые готовят образ для каждой красной дорожки и вообще любого выхода в свет. Иногда, глядя на ту или иную звезду, хочется узнать, за что ее так не любят персональные стилисты. Иначе как объяснить это "голое" платье Мадонны или латексное безобразие Майли Сайрус?

Сегодня в нашей подборке самые странные аутфиты селебритис за последнее время.

Рианна

Певица Рианна Фото: Getty Images

У певицы потрясающая фигура, но зачем она ее закрыла этим фиолетовым безобразием?

Леди Гага

Леди Гага Фото: Getty Images

Нарядами Леди Гаги уже давно никого не удивить, но этот "космический" look певицы определенно попал в ТОП самых несуразных в 2020 году.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян Фото: Getty Images

На своих и без того выдающихся формах Ким всегда делает акцент с помощью платьев и костюмов в обтяжку, но вот этот наряд буквально обнажил лишнее.

Мадонна

Мадонна Фото: Getty Images

Еще одна звезда, которая любит эпатировать – Мадонна. В свои 62 певица не боится показать фигуру с любих ракурсов... Мы не знаем, как еще оправдать это платье.

Майли Сайрус

Майли Сайрус Фото: Getty Images

Отвязная Майли выступала практически без одежды, позировала в непристойных позах и вообще вела себя вызывающе. Но порой лучше прийти без одежды, чем в таком вот образе, как на красной дорожке MTV.

Кристина Агилера

Кристина Агилера Фото: Getty Images

Некогда поп-принцесса наравне с Бритни Спирс с возрастом потеряла свою изюминку и тот неповторимый стиль, за который ее так любили. И где она вообще взяла эту удлиненную косуху? А главное – зачем?

Ники Минаж

Ники Минаж Фото: Getty Images

Этот наряд рэперши не то что не эпатирует, он просто вызывает недоумение. Кому понадобилось одеть Ники в это?

Напомним, что недавно Ким Крдашьян примерила зеленое платье с кубиками пресса, в котором она похожа на Халка.

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