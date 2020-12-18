Мешковатые футболки, зеленые волосы и другие фэшн-тренды от Билли Айлиш
Рассматриваем стиль самой популярной певицы современности
18 декабря одной из самых популярных и успешных певиц современности Билли Айлиш исполняется 19 лет. За несколько лет на сцене девушка не только успела заработать 5 "Грэмми", а также записать хит для "бондианы", но и стать идолом для молодого поколения. Сегодня.Lifstyle рассказывает, какие модные тренды Билли привнесла в гардеробы миллионов.
Оверсайз
Мешковатые вещи, конечно, носили и ранее, но Айлиш предпочитает все и сразу. То есть она носит свободные штаны или шорты с объемным верхом, не делая акцент на чем-то одном.
Она просто надевает на себя шорты "бойфренды", худи макси длины и дутую куртку, выглядя при этом стильно.
Обувь на платформе
Свои объемные аутфиты Билли обязательно дополняет не менее огромной обувью. На ней часто можно увидеть кроссовки на тракторной подошве или ботинки на платформе с ярким принтом или необычным декором.
Фанаты звезды носят такую пару под вообще любой наряд, как спортивный, так и casual.
Вещи "вырви глаз"
Яркие принты – абсолютная фишка Билли Айлиш. Одежда на ней всегда будто кричит "посмотрите на меня!". Да и сама певица не скрывает, что любит внимание.
"Я хочу одеваться так, чтобы, если бы я находился в комнате, полной людей в обычной одежде, я бы сказал: "Бьюсь об заклад, все смотрят на меня", – рассказывала она в одном интервью.
Звезда также любит total brand луки. Чего только стоит ее Gucci прикид на "Грэмми" в январе этого года.
Панамы
Нельзя утверждать точно, что моду на панамы вернула именно Билли, но то, что ее фаны обязательно включают в свой аутфит этот предмет гардероба – факт.
Головной убор Айлиш носит чаще со спортивной одеждой, выбирая яркие цвета или необычные фасоны, в том числе и от известных брендов.
Зеленый цвет
Неоновый зеленый стал очень популярным благодаря Билли Айлиш, которая покрасила этим цветом корни своих волос. В ее гардеробе также немало зеленой одежды и обуви. А прическа как у нее стала одной из самых трендовой в этом году.
Ранее вышел трейлер фильма "Билли Айлиш: Мир немного размыт" – о поп-звезде поколения Z.
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