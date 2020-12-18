Мешковатые футболки, зеленые волосы и другие фэшн-тренды от Билли Айлиш

Рассматриваем стиль самой популярной певицы современности

18 декабря одной из самых популярных и успешных певиц современности Билли Айлиш исполняется 19 лет. За несколько лет на сцене девушка не только успела заработать 5 "Грэмми", а также записать хит для "бондианы", но и стать идолом для молодого поколения. Сегодня.Lifstyle рассказывает, какие модные тренды Билли привнесла в гардеробы миллионов.

5 трендов от Билли Айлиш

Оверсайз

Мешковатые вещи, конечно, носили и ранее, но Айлиш предпочитает все и сразу. То есть она носит свободные штаны или шорты с объемным верхом, не делая акцент на чем-то одном.

Фото: instagram.com/billieeilish

Она просто надевает на себя шорты "бойфренды", худи макси длины и дутую куртку, выглядя при этом стильно.

Фото: instagram.com/billieeilish

Обувь на платформе

Свои объемные аутфиты Билли обязательно дополняет не менее огромной обувью. На ней часто можно увидеть кроссовки на тракторной подошве или ботинки на платформе с ярким принтом или необычным декором.

Фото: instagram.com/billieeilish

Фанаты звезды носят такую пару под вообще любой наряд, как спортивный, так и casual.

Фото: instagram.com/billieeilish

Вещи "вырви глаз"

Яркие принты – абсолютная фишка Билли Айлиш. Одежда на ней всегда будто кричит "посмотрите на меня!". Да и сама певица не скрывает, что любит внимание.

Фото: instagram.com/billieeilish

"Я хочу одеваться так, чтобы, если бы я находился в комнате, полной людей в обычной одежде, я бы сказал: "Бьюсь об заклад, все смотрят на меня", – рассказывала она в одном интервью.

Фото: instagram.com/billieeilish

Звезда также любит total brand луки. Чего только стоит ее Gucci прикид на "Грэмми" в январе этого года.

Билли Айлиш Фото: Getty Images

Панамы

Нельзя утверждать точно, что моду на панамы вернула именно Билли, но то, что ее фаны обязательно включают в свой аутфит этот предмет гардероба – факт.

Фото: instagram.com/billieeilish

Головной убор Айлиш носит чаще со спортивной одеждой, выбирая яркие цвета или необычные фасоны, в том числе и от известных брендов.

Фото: instagram.com/billieeilish

Зеленый цвет

Неоновый зеленый стал очень популярным благодаря Билли Айлиш, которая покрасила этим цветом корни своих волос. В ее гардеробе также немало зеленой одежды и обуви. А прическа как у нее стала одной из самых трендовой в этом году.

Фото: instagram.com/billieeilish

Фото: instagram.com/billieeilish

Ранее вышел трейлер фильма "Билли Айлиш: Мир немного размыт" – о поп-звезде поколения Z.

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