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Снежная королева: Дженнифер Лопес в невероятном костюме от Balmain выступила на Times Square (фото)

Сегодня, 10:56

В Новый год 51-летняя певица исполнила попурри из своих хитов

В Новый год Дженнифер Лопес, которая не так давно назвала тайный ингредиент против старения, выступила на Times Square. Для праздничного шоу 51-летняя звезда выбрала серебристый комбинезон от Balmain и длинную накидку из перьев. Она выглядела впечатляюще!

Минувшей ночью Джей Ло появилась в центре Нью-Йорка, чтобы поздравить американцев с Новым 2021-м годом. В связи с пандемией концерт прошел без зрителей, а номер певицы транслировали по телевидению.

Во время выступления Лопес возвышалась на сцене в полностью белом многоярусном платье с головным убором от Valentino. После она разделась и продемонстрировала комбинезон от Balmain, выполненный в главном цвете 2021 года – серебряном.

Дженнифер Лопес
Фото: instagram.com/marielhaenn

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Дженнифер Лопес
Фото: instagram.com/marielhaenn

Незадолго до выступления Дженнифер Лопес появилась в метро в синем платье в пол и черном пиджаке с пайетками и монограммой Balmain стоимостью 12 995 долларов.

Дженнифер Лопес
Фото: instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес
Фото: instagram.com/jlo

Напомним, ранее Дженнифер Лопес обвинили в плагиате Бейонсе из-за ее наряда.

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