Ким крушить! Кардашьян примерила зеленое платье с кубиками пресса, в котором похожа на Халка

В Сети неоднозначно отреагировали на образ знаменитости

Ким Кардашьян любит впечатлять. И если вам кажется, что вы уже видели ее самые необычные наряды, то взгляните на это платье. На рождественскую вечеринку звезда надела зеленое платье с длинной юбкой и корсетом от Schiaparelli, в котором уж очень напоминает одного известного супергероя.

На своей странице в Instagram супруга Канье Уэста поделилась несколькими снимками. Внимание пользователей соцсети привлек аутфит знаменитости – это необычный корсет с имитацией пресса.

Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

"Наконец-то у меня есть пресс", – пошутила Ким в описании к фото и отметила своего личного тренера.

Свой образ она дополнила огромными серьгами с зелеными змеями, а также полупрозрачными лодочки Yeezy.

Глядя на такую Ким, невольно вспоминаешь марвеловского Халка. Или, может, Гринча? Того, который похитил Рождество.

Ким/Халк/Гринч

Фото: instagram.com/kimkardashian, IMDb

"Она выглядит как Халк", "Она – Халк", "Вайб черепашек-ниндзя", "Жду мемов про Халка", – пишут в комментариях под постом Ким Кардашьян.

Скриншот: instagram.com/kimkardashian

Ранее Ким Кардашьян показала, как надо выглядеть в 40 лет в бикини.

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