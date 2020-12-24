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Битва звезд: Тина Кароль и Алла Барановская появились в одинаковых платьях

Сегодня, 19:30

Знаменитости отдали предпочтение одному и тому же бренду

Певица Тина Кароль и модель Алла Барановская выбрали одинаковые наряды для важных событий. И конечно же, поклонники не устояли от очередной модной битвы образов.

На днях Тина Кароль приняла участие в записи колядки с Дзидзьо, Билык и Скрипкой на студии Пономарева, куда пришла в розовом платье и укороченном жакете бренда The COAT by Katya Silchenko.

Тем временем модель и супруга ресторатора Николая Тищенко, Алла Барановская, позировала для бьюти-съемки в таком же платье. Оказалось, что образ идет обеим звездам.

Алла Барановская и Тина Кароль
Алла Барановская и Тина Кароль
Фото: instagram.com/_fantina

Ранее Тина Кароль снова повторила образ Дженнифер Лопес.

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