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Стритстайл-отчет: 20 ярких образов гостей Недели моды в Нью-Йорке

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
15 сентября, 18:15
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Уличный стиль вне показов полон смешанных узоров и смелых цветовых решений. Модницы как будто хотели сказать, что сейчас не время сливаться с толпой! Смотрите самые стильные выходы
Самые стильные гости показов на Неделе моды в Нью-Йорке
Самые стильные гости показов на Неделе моды в Нью-Йорке / Фото: csmartfx, fashionix3063, nycxclothes

В Нью-Йорке закончилась Неделя моды, на которой дизайнеры представили коллекции будущей весны. После трех сезонов диджитал-презентаций и офлайн-показов из-за пандемии, Неделя моды вернулась с новой силой. Дизайнеры готовили свои коллекции сезона весна-лето 2022, а мы с нетерпением ждали эффектных выходов гостей показов.

Стритстайл-фотографы со всего мира съехались на первую за полтора года Неделю моды, которая прошла офлайн. Свою коллекцию в рамках официальной программы представила и украинка – дизайнер Светлана Бевза.

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Гости показов пришли в образах, придерживаясь трендов сезона: минимализм, монохромность сменялись буйством фуксии и анималистических принтов. Воздушные яркие платья, граффити на свитшотах, кроп-топы поверх свитеров и брючные костюмы цвета металлик.

Модницы на столько соскучились за красивыми нарядами и каблуками, что на неделю модной гонки отказались от комфортных легинсов и кроссовок.

Мы выбрали 20 самых красивых стритстайл-образов гостей Недели моды в Нью-Йорке. Вдохновляйтесь!

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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