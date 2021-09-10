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Матроски и клатчи-лодки: BEVZA показали коллекцию из переработанного пластика в Нью-Йорке

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
10 сентября, 14:15
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Дизайнер Светлана Бевза в коллекции весна-лето 2022 исследует копирование в модной индустрии и задается вопросом излишнего производства одежды
BEVZA SS 2022
BEVZA SS 2022 / Фото: Riccardo Piazza, пресс-служба

Украинский бренд BEVZA, одежду которого носят Дакота Джонсон, Софи Тернер, Эмили Ратаковски и другие звезды, представил новую коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке.

В коллекции весна-лето 2022 Светлана Бевза исследует копирование в модной индустрии. Дизайнер пересмотрела архивы собственных коллекций, скопировав основные вещи BEVZA и передав их в новой иронической манере.

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/ Фото: Riccardo Piazza, пресс-служба

/ Фото: Riccardo Piazza, пресс-служба

Исследуя копирование, дизайнер также поднимает вопрос излишнего производства.

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Светлана Бевза прокомментировала:

Копирование влечет за собой значительное перепроизводство в индустрии моды. А это, в первую очередь, негативные последствия для экологической ситуации в мире, на которую я хотела бы обратить внимание. И она ничуть ни менее важна, чем этическая сторона вопроса. Мы все так или иначе столкнемся с последствиями перепроизводства. Мы все в одной лодке.

Отправной точкой коллекции стали мысли о море. В коллекцию вошли: костюмы в стиле 90-х, топы и платья с вырезами, напоминающие пластиковые пакеты, клатчи, матросские топы и шляпы, сумки-ракушки, платья с принтами колоска и брюки с низкой посадкой.

/ Фото: Riccardo Piazza, пресс-служба

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/ Фото: Riccardo Piazza, пресс-служба

/ Фото: Riccardo Piazza, пресс-служба

/ Фото: Riccardo Piazza, пресс-служба

Приглушенная цветовая палитра дополнена оттенками синего, бирюзового, ярко-желтого и оранжевого.

/ Фото: Riccardo Piazza, пресс-служба

/ Фото: Riccardo Piazza, пресс-служба

Все вещи BEVZA были созданы с использованием экологически чистых материалов. Так, в коллекции весна-лето 2022 дизайнер использовала трикотаж из волокон переработанных пластиковых бутылок, органический хлопок, бамбук и крапиву.

Смотрите в ролике о правилах офисного дресс-кода от украинских дизайнеров:

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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