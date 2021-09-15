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Стритстайла-звіт: 20 яскравих образів гостей Тижня моди в Нью-Йорку

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
15 вересня, 18:15
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Вуличний стиль поза показів сповнений змішаних візерунків і сміливих колірних рішень. Модниці наче хотіли сказати, що зараз не час зливатися з натовпом! Дивіться найстильніші виходи
Найстильніші гості показів на Тижні моди в Нью-Йорку
Найстильніші гості показів на Тижні моди в Нью-Йорку / Фото: csmartfx, fashionix3063, nycxclothes

В Нью-Йорку закінчився Тиждень моди, на якому дизайнери представили колекції майбутньої весни. Після трьох сезонів діджитал-презентацій і офлайн-показів через пандемію, Тиждень моди повернувся з новою силою. Дизайнери готували свої колекції сезону весна-літо 2022, а ми з нетерпінням чекали ефектних виходів гостей показів.

Стритстайла-фотографи з усього світу з'їхалися на перший за півтора року Тиждень моди, який пройшов офлайн. Свою колекцію в рамках офіційної програми представила і українка – дизайнер Світлана Бевза.

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Гості показів прийшли в образах, дотримуючись трендів сезону: мінімалізм, монохромність змінювалися буйством фуксії і анімалістичних принтів. Повітряні яскраві сукні, графіті на світшотах, кроп-топи поверх светрів і брючні костюми кольору металік.

Модниці на стільки скучили за красивими нарядами і підборами, що на тиждень модної гонки відмовилися від комфортних легінсів та кросівок.

Ми вибрали 20 найкрасивіших стритстайл-образів гостей Тижня моди в Нью-Йорку. Надихайтеся!

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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