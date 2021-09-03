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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Вера Брежнева, Наталья Могилевская и другие звезды: лучшие стритстайл-образы Ukrainian Fashion Week 2021

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
3 сентября, 13:55
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Что надели звезды, инфлюенсеры и модные гости в первый день украинской Недели моды, который стартовал вчера в "Мыстецком Арсенале"
Украинские звезды в первый день открытия Ukrainian Fashion Week 2021
Украинские звезды в первый день открытия Ukrainian Fashion Week 2021 / Фото: vogue.ua

2 сентября в "Мыстецком Арсенале" стартовал Ukrainian Fashion Week в обновленном формате Nо Season Season.

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Первый день открыл показ The Coat by Katya Silchenko, главной звездой шоу которого стала украинская топ-модель Алла Костромичева.

Стоит отметить, что последний показ Кати Сильченко в Киеве проходил почти два года назад. Именно ее шоу привлекло наибольшее внимание гостей, а также украинских селебрити.

В первый день поддержать дизайнеров пришли: Вера Брежнева, Наталья Могилевская, Алена Шоптенко, Елизавета Юрушева, художница Влада Ралко и многие другие.

Гости тщательно готовились к старту нового модного сезона в столице, хотя и резкое похолодание немного помешало ярким светским выходам. Модницы и звезды предпочли утеплиться в шерстяные свитера, а основная цветовая гамма нарядов состояла из серых, черных и белых оттенков.

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Смотрите лучшие стритстайл-образы первого дня Недели моды в Украине.

Вера Брежнева
Вера Брежнева / Фото: vogue.ua

Алена Шоптенко
Алена Шоптенко / Фото: vogue.ua

Наталья Могилевская и Олег Рыжов
Наталья Могилевская и Олег Рыжов / Фото: vogue.ua

Марися Горобец
Марися Горобец / Фото: vogue.ua

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Ирина Данилевская
Ирина Данилевская / Фото: vogue.ua

Жан Грицфельдт
Жан Грицфельдт / Фото: vogue.ua

Алла Костромичева с мужем
Алла Костромичева с мужем / Фото: vogue.ua

Алексей Прищепа
Алексей Прищепа / Фото: vogue.ua

Полина Неня
Полина Неня / Фото: vogue.ua

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Елизавета Юрушвеа
Елизавета Юрушвеа / Фото: vogue.ua

Олимпия Вайтмусташ
Олимпия Вайтмусташ / Фото: vogue.ua

Сеяр Куршутов и Катя Любчик
Сеяр Куршутов и Катя Любчик / Фото: vogue.ua

Влада Ралко
Влада Ралко / Фото: vogue.ua

Статья подготовлена по материалам Vogue.ua.

Смотрите видео об осознанной моде:

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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