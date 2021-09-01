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1 сентября: лучшие стритстайл-образы родителей

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
1 сентября, 14:39
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Сегодня вся страна отмечает День знаний и первый учебный день-2021. Рассматриваем образы стильных родителей, которые отвели детей в школу
Ксения Мишина, Полина Неня, Маша Ефросинина
Ксения Мишина, Полина Неня, Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina, instagram.com/misha.k.ua, Instagram/polinanenia

Как и любые другие, украинских звезды – родители первоклашек, первого сентября отвозят своих детей по утрам в школу. И, как и положено, выглядят при этом супер стильно!

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Мы выбрали самые стильные стритстайл-образы родителей, которые в этом году отвезли детей на праздничную линейку.

Мамы и папы делились своими снимками в Instagram, на которых они позировали в трендовых деловых костюмах, casual-образах, романтичных платьях, комфортных спортивных костюмах и, несомненно, с улыбками на лице.

Пока многие из нас, независимо от возраста, радуются в этот день тому, что им не нужно идти в школу, для родителей школьников, безусловно, это самый трогательный момент.

Рассматриваем трендовые образы звезд и просто стильных родителей.

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Татьяна Терехова
Татьяна Терехова / Фото: instagram.com/terehovat/

Елена Рева
Елена Рева / Фото: instagram.com/elenareva_personal/

Смотрите ролик о том, как проходит первое сентября в школах Киева:

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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