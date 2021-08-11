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Смотрите: лучшие образы с Недели моды в Копенгагене (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
11 августа, 17:10
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Пока мы с нетерпением ждем старта модного сезона и начала Ukrainian Fashion Week, рассматриваем самые стильные и трендовые образы модниц столицы Дании
Модницы на Неделе моды в Копенгагене
Модницы на Неделе моды в Копенгагене / Фото: Getty Images

В Копенгаген проходит Неделя моды сезона весна-лето – 2022. И пока голливудские знаменитости пугают внешним видом на подиуме, мы не перестаем вдохновляться стилем простых прохожих на улицах столицы Дании.

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В этом сезоне списки приглашенных гостей на показы немного скудны из-за пандемии, но местные модницы умеют удивлять эффектными выходами и нескучными образами.

Смотрите лучшие фото стритстайла в репортаже.

Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
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По материалам Vogue.ua.

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Смотрите в ролике, как прошел один из скандальных показов:

Ранее мы рассказывали:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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