Смотрите: лучшие образы с Недели моды в Копенгагене (фото)

Пока мы с нетерпением ждем старта модного сезона и начала Ukrainian Fashion Week, рассматриваем самые стильные и трендовые образы модниц столицы Дании
Модницы на Неделе моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
В Копенгаген проходит Неделя моды сезона весна-лето – 2022. И пока голливудские знаменитости пугают внешним видом на подиуме, мы не перестаем вдохновляться стилем простых прохожих на улицах столицы Дании.
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В этом сезоне списки приглашенных гостей на показы немного скудны из-за пандемии, но местные модницы умеют удивлять эффектными выходами и нескучными образами.
Смотрите лучшие фото стритстайла в репортаже.
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.