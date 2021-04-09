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Скандал с Nike: покупатели кроссовок с кровью должны прислать их обратно

Сегодня, 20:22

Деньги за них вернут в полном объеме

В конце марта лейбл MSCHF и рэпер Lil Nas выпустили кроссовки Nike Satan Shoes с каплей человеческой крови. После шквала критики спортивный бренд заявил, что не имеет отношения к созданию обуви, подал в суд и уже его выиграл. Сейчас им почти удалось урегулировать все вопросы. У Nike осталось лишь одно требование — изъять у покупателей кроссовки и вернуть им деньги. Информация об этом появилась на Yahoo.

Satan Shoes имитируют культовые Nike Air Max
Satan Shoes имитируют культовые Nike Air Max
Фото: satan.shoes

Первоначальным условием Nike была остановка продаж "сатанистских кроссовок". Но к тому моменту 665 пар из 666 были уже распроданы. Поэтому компания изменила свое требование и сообщила, что MSCHF готовы возместить каждому покупателю полную стоимость скандальной обуви — 1018 долл. Поскольку приобрести кроссовки с кровью можно было только онлайн, их нужно отправить назад почтовой службой.

Satan Shoes имитируют культовые Nike Air Max
Satan Shoes имитируют культовые Nike Air Max
Фото: twitter.com/JustFreshKicks

"Покупатели, которые предпочтут не возвращать свою обувь и позже столкнутся с дефектом продукта или проблемой, связанной со здоровьем, должны обращаться в MSCHF, а не в Nike", — заявили представители Nike.

Сами создатели кроссовок говорят, что довольны тем, как был урегулирован иск. На случай, если желающих вернуть Satan Shoes не найдется (что очень вероятно), MSCHF оставили последнюю 666-ю пару себе.

Напомним, сразу после того, как Nike подал в суд, лейбл выпустил футболку с его иском. К настоящему моменту она не доступна на сайте и в приложении MSCHF, а пост о ней в Twitter удален.

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