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В России требуют запретить новый клип Моргенштерна. Протестует даже церковь

Сегодня, 19:31

23-летний российский рэпер снова оказался в центре скандала

Новый клип скандального рэпера Моргенштерна, которому недавно поставили памятник, и DJ Smash вызвал немалый резонанс. В клипе музыканты появляются в образах, стилизированных под католические сутаны, а главной локацией ролика является храм. По сюжету, артисты устраивают там вечеринку, узнав, что на Землю летит большой астероид.

Теперь Генпрокуратура России будет проверять клип "Новая волна" на наличие экстремизма, а Роскомнадзор может заблокировать к видео доступ. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Моргенштерн в клипе "Новая волна"
Моргенштерн в клипе "Новая волна"
Фото: instagram.com/morgen_shtern

Изначально громкий клип привлек внимание главы комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы России Сергея Гаврилова.

В своем Instagram-аккаунте он заявил, что клип оскорбляет чувства верующих, и потребовал запретить его размещение на публичных ресурсах. Сергей Гаврилов и обратился в соответствующие ведомства.

"Дата выхода клипа "случайно" выпала на канун католической Пасхи. Несмотря на заверения авторов в том, что видео не имеет цели оскорбить чувства верующих и имеет развлекательный характер, сделано это было намеренно и оскорбить верующих людей, по моему мнению, все-таки удалось. Удивительно, что ни европейские правительства, ни Ватикан никак не реагируют на такие видео, хотя здесь налицо оскорбление основ христианства", – заявил Сергей Гаврилов.

Клип подвергли критике и в РПЦ.

Моргенштерн
Моргенштерн
Фото: Скриншот из YouTube

Песня Моргенштерна – это ремикс на одноименный трек, который был популярен в нулевых. Сейчас у клипа более девяти миллионов просмотров на YouTube.

Кстати, если вы еще не в курсе, почему же такой ажиотаж вокруг этого рэпера, ранее мы рассказали, кто такой Моргенштерн.

Ранее певец Шура признался, что ему нравится творчество Моргенштерна.

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