Nike подал в суд на создателей кроссовок с кровью — а они сделали футболку с его иском (фото)

Жалобе дорисовали рога и продают за 66,60 долларов

Надеемся, вы в курсе разгоревшегося на днях скандала. Nike подал в суд на лейбл MSCHF, который выпустил кроссовки с человеческой кровью под их логотипом. Однако создатели "сатанистской" обуви не стали медлить с ответом. В приложении MSCHF появилась футболка Legal Fees с принтом в виде жалобы Nike.

Провокационная новинка продолжила дьявольскую тематику. Футболка красного цвета, судебному иску дорисованы рога, а цена весьма символичная — 66,60 долл. Ирония в том, что юридические документы, как правило, не защищаются авторским правом. Поэтому, в отличие от кроссовок, футболка с претензиями Nike ничего не нарушает.

Фото: mschf.com, abc4.com

В сети шутят, что таким образом MSCHF собирает деньги для судебного процесса. Ведь несмотря на всю шумиху, бренд продолжает продвигать свою версию кроссовок Nike. В официальном Twitter-аккаунте рэпер Lil Nas пообещали подарить последнюю 666-ю пару за репост. Кроссовки с человеческой кровью были выпущены как мерч к его новому клипу Montero.

Фото: satan.shoes

Ну а пока над Nike сгущаются краски, у его главного конкурента все безоблачно и очень мило. Adidas выпустил нежно-розовые кроссовки, вдохновленные пасхальным яйцом.

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