Nike подал в суд на создателей кроссовок Air Max с человеческой кровью

Раньше они выпускали кроссовки со святой водой

Пока бренд Guess обвиняют в плагиате, рэпер Lil Nas и лейбл MSCHF выпустили собственные кроссовки Nike. Назвали их Satan Shoes ("сатанинские кроссовки"), украсили пентаграммой и добавили в подошву капельку… человеческой крови. Вот только спросить разрешения у Nike творческий дуэт не решился. Теперь спортивный гигант возмущен и уже подал на них в суд. Об этом сообщает BBC.

Фото: twitter.com/JustFreshKicks

Фото: twitter.com/JustFreshKicks

"Дьявольские" кроссовки задумывались как новая модель легендарных Nike Air Max '97. Всего в продажу поступило 666 пар, цена одной — 1018$. Такая сумма никого не смутила: в первый же день Lil Nas и MSCHF заявили, что вся линейка распродана. Свою пару успели отхватить даже некоторые селебрити — например, скандальная Майли Сайрус.

Майли Сайрус Фото: instagram.com/mileycyrus

Но пока 666 человек радовались обновкам, других они возмутили. На Nike посыпался шквал критики и обвинений в богохульстве. Бренд отреагировал оперативно — опроверг свое участие в разработке кроссовок и подал на MSCHF в суд. В иске компания потребовала прекратить использовать логотип Nike и обвинила лейбл в нанесении репутационного ущерба.

Фото: twitter.com/JustFreshKicks

Рэпер Lil Nas поддержал хайп и выложил видео на свой YouTube-канал под названием Lil Nas X Apologizes for Satan Shoe ("Lil Nas X извиняется за сатанинские кроссовки"). Правда, извинений там не оказалось — только фрагмент из клипа Montero (Call Me By Your Name). Скандальная обувь стала своеобразным мерчем к нему. В музыкальном видео рэпер спускается на пилоне в ад, чтобы станцевать приватный танец на коленях у дьявола.

Фрагмент из клипа Montero (Call Me By Your Name) Фото: instagram.com/lilnasx

Интересно, что MSCHF не впервые обыграл религиозную тематику. Ранее арт-коллектив презентовал "Jesus Shoes", которые вместо крови содержали капли святой воды. Несмотря на то, что "кроссовки Иисуса" тоже вышли под брендом Nike, тогда это никого не смутило.

Фото: farfetch.com

