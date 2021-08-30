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Самая популярная обувь для мужчин в мире: шлепанцы Adidas YEEZY Slide за 1600 гривен (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
30 августа, 12:49
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Британский онлайн-ритейлер Lyst после проведенных исследований рассказал, что мужчины наиболее чаще покупали, а также искали слайды в поисковике
Шлепанцы Adidas YEEZY Slide
Шлепанцы Adidas YEEZY Slide / Фото: adidas.com

Adidas, для которых ранее американский комик создал кроссовки с лошадиной мордой, выпустили шлепанцы YEEZY SLIDE в приглушенно-неоновом оттенке. Впервые бренд представил их в мае, но тогда шлепанцы были в более спокойных цветовых решениях.

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Шлепанцы изготовлены из цельного куска пены EVA (этиленвинилацетат), что обеспечивает им легкость и комфорт в носке. Сланцы имеют толстую рифленую подошву – это необходимо для дополнительного подъема и хорошего сцепления с поверхностью дороги.

Шлепанцы Adidas YEEZY Slide
Шлепанцы Adidas YEEZY Slide / Фото: adidas.com

Логотипы Adidas нанесен внутри вьетнамок.

Ожидается, что слайды Adidas YEEZY Slide Glow Green поступят в продажу 6 сентября. Купить их можно будет по цене 60 долларов (приблизительно 1600 гривен).

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Шлепанцы Adidas YEEZY Slide
Шлепанцы Adidas YEEZY Slide / Фото: adidas.com

Напомним, первые модели обуви Adidas YEEZY Slide были названы самой популярной обувью для мужчин в мире по версии Lyst. Именно их мужчины чаще всего гуглили или покупали на онлайн-платформах во втором квартале 2021 года.

Шлепанцы Adidas YEEZY Slide
Шлепанцы Adidas YEEZY Slide / Фото: adidas.com

Смотрите в ролике о новой героине рекламной кампании спортивного бренда:

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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