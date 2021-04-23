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Да пребудет сила! Adidas посвятил кроссовки мастеру Йода из Звездных войн

Сегодня, 15:24

Они изготовлены из экологически чистого материала Primegreen

В продолжение весенней эко-коллекции Forever бренд Adidas представил новый дизайн кроссовок — Stan Smith Yoda. Несложно догадаться, что они посвящены тому самому гранд-мастеру Ордена джедаев из "Звездных войн".

Фото: adidas.com

От классической модели новинку отличают ярко-зеленые акценты. На язычке нарисован Йода, а пятку украшает его портрет из тисненой кожи.

Фото: adidas.com

Фото: adidas.com

Также отсылками к саге стали цитаты мудрейшего из джедаев — "Не пробуй" и "Делай или не делай". Это слова из культового диалога Йоды и Люка Скайуокера.

Фото: adidas.com

— Хорошо, я попробую.— Нет! Не пробуй. Делай. Или не делай. Не пробуй.

Стоимость кроссовок Stan Smith Yoda — 120 долл.

Также напомним, что ранее Adidas нашел вдохновение в… пасхальном яйце.

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Звездные войны кроссовки Adidas
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