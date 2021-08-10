Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда

Зачем витамин C летом

Мода после 50

Готовим сезонный соус

Морские курорты в Украине

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Лошадиная морда: американский комик создал самые ужасные кроссовки Adidas (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
10 августа, 14:50
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
26-летний Кервин Фрост разработал странный дизайн классической модели обуви Superstar. Стоимость и старт продаж кроссовок пока держатся в секрете
Кроссовки Кервина Фроста для Adidas
Кроссовки Кервина Фроста для Adidas / Фото: instagram.com/kerwinfrost/

Американский комик Кервин Фрост преобразовал классическую модель кроссовок Adidas Superstar, которые ранее вышли с имитацией текстуры конструктора. 26-летний Кервин разработал самый странный, в некотором смысле даже ужасный дизайн обуви.

Реклама

Оставив классические полоски модели белых и синих цветов, на переднюю часть комик наклеил ряд зубов жемчужно-белого цвета с ярко-розовыми деснами. На верх кроссовок были приклеены нос и пара глаз. К верхней части задника пары звезда присоединил копну светлых волос.

В результате дизайн кроссовок напоминает лошадиную морду.

Реклама

Пока ни артист ни представители бренда не сообщают, когда пара обуви появится в продаже. Также неизвестна стоимость таких кроссовок.

Смотрите в ролике о необычных кроссовках:

Ранее мы рассказывали:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Заведи будильник
ОМКФ
дней
часов
минут
секунд
14 — 21 августа
Программа фестиваля
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Обязательно носить солнцезащитные очки
Почему это важно?
Лайфхак дня
Собираем стильный лук на море
Хакнуть
Сольник звезды
Группа "Бумбокс"
19 августа / 19:00
5 главных концертов августа
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Грета Тунберг на обложке Vogue
Посмотреть больше фото
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
8 - 14 августа
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как быстро вакцинироваться от COVID-19
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на август
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Последний месяц лета стартовал
10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять