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Найпопулярніше взуття для чоловіків в світі: шльопанці Adidas YEEZY Slide за 1600 гривень (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
30 серпня, 12:49
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Британський онлайн-рітейлер Lyst після проведених досліджень розповів, що чоловіки найбільш частіше купували, а також шукали слайди в пошуковику
В'єтнамки Adidas YEEZY Slide
В'єтнамки Adidas YEEZY Slide / Фото: adidas.com

Adidas, для яких раніше американський комік створив кросівки з кінської мордою, випустили шльопанці YEEZY SLIDE в приглушено-неоновому відтінку. Вперше бренд представив їх у травні, але тоді шльопанці були в більш спокійних колірних рішеннях.

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Шльопанці виготовлені з цілісного шматка піни EVA (етиленвінілацетат), що забезпечує їм легкість і комфорт в носінні. Сланці мають товсту рифлену підошву – це необхідно для додаткового підйому і хорошого зчеплення з поверхнею дороги.

/ Фото: adidas.com

Логотипи Adidas нанесено всередині в'єтнамок.

Очікується, що слайди Adidas YEEZY Slide Glow Green надійдуть в продаж 6 вересня. Купити їх можна буде за ціною 60 доларів (приблизно 1600 гривень).

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/ Фото: adidas.com

Нагадаємо, перші моделі взуття Adidas YEEZY Slide були названі найпопулярнішим взуттям для чоловіків в світі за версією Lyst. Саме їх чоловіки найчастіше гуглили, або купували на онлайн-платформах в другому кварталі 2021 року.

/ Фото: adidas.com

Дивіться в ролику про нову героїню рекламної кампанії спортивного бренду :

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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