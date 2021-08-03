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Бейонсе создала массивные кроссовки для Adidas, напоминающие обувь космонавтов

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
3 августа, 18:00
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Певица разработала новую модель кроссовок в увеличенном размере. Их стоимость — 140 долларов
Бейонсе в кроссовках Adidas из новой коллекции IVY PARK
Бейонсе в кроссовках Adidas из новой коллекции IVY PARK / Фото: Instagram Бейонсе

Бейонсе выпустила очередную коллекцию IVY PARK, созданную в коллаборации с Adidas, которые ранее посвятил кроссовки мастеру Йода из Звездных войн. Одним из самых интересных предметов в коллекции стала обновленная модель кроссовок Supersleek 72.

Новая модель получила официальное название Super Super Sleek. Пара обуви будет представлена в двух цветовых решениях – белом и бежевом. Белая модель выполнена с классическими тремя голубыми полосками, а бежевая – с белыми.

Кроссовки Super Super Sleek из коллекции Бейонсе для Adidas
Кроссовки Super Super Sleek из коллекции Бейонсе для Adidas / Фото: adidas.com

Кроссовки Super Super Sleek певица создала в увеличенном размере, чем предыдущая модель и они очень напоминают обувь космонавтов. Пара все также выполнена из натуральной кожи и плотной хлопчатобумажной ткани твил.

Кроссовки Super Super Sleek из коллекции Бейонсе для Adidas
Кроссовки Super Super Sleek из коллекции Бейонсе для Adidas / Фото: adidas.com

Небольшую бирку на кроссовках из коллекции IVY PARK можно прикрепить к любой части обуви. Купить пару Super Super Sleek можно будет на сайте бренда с 20 августа. Их стоимость составит 140 долларов.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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