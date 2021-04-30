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Что будет, если совместить Adidas и Lego? Кроссовки с имитацией текстуры конструктора

Сегодня, 15:49

Оригинальную обувь презентовали роликом с культовыми желтыми человечками Lego

Этой весной Adidas Originals радует нас одной новинкой за другой. Сначала кроссовки, вдохновленные пасхальным яйцом, затем знаменитые Stan Smith с мастером Йода. Ну а вдохновением для новой коллекции послужил конструктор Lego. В коллаборации с брендом вышли 7 новых пар ZX 8000.

Фото: adidas.com

Главная отсылка к популярному конструктору — в задней части кроссовок. Она сделана из термопластичного полиуретана, который имитирует текстуру деталей Lego.

Фото: adidas.com

Также не случайно подобраны цвета — красный, зеленый, желтый, голубой, черный и серый. Они являются знаковыми для датского конструктора.

Фото: adidas.com

Фирменный логотип Lego разместили на язычке кроссовок.

Фото: adidas.com

Вместо традиционного кампейна коллаборацию представили коротким роликом. В нем миниатюрные экшн-фигурки Lego собирают новинку из деталей конструктора.

adidas Originals (@adidasoriginals)

Коллекция Adidas х Lego ZX 8000 поступит в продажу 7 мая.

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