16 лучших платьев Недели моды в Нью-Йорке, которые мы будем носить весной 2022

Неделя моды в Нью-Йорке закончилась, передав эстафету следующей столице – Лондону. Мы же не устаем пересматривать лучшие коллекции сезонавесна-лето 2022. Дизайнеры предлагают забыть о серости и носить яркие платья, разноцветные деловые костюмы, блестки и пайетки, деним, а также откровенные наряды.
Тем не менее, мы увидели несколько любимых образов, которые выделялись среди остальных и покорили нас с первого взгляда. Мы выбрали 16 невероятно красивых и модных платьев, которые с удовольствием будем носить будущей весной.
Огненно-желтые либо белоснежные, с сексуальными разрезами и вырезами, бахромой, принтами, из денима или трикотажа, пудрово-розовые и цвета фуксии – похоже, весна обещает быть веселой.
Смотрите ниже наших фаворитов, которые мы отметили для своей личной доски вдохновения.
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