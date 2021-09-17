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16 лучших платьев Недели моды в Нью-Йорке, которые мы будем носить весной 2022

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
17 сентября, 20:00
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Пока синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий и приближение холодов, мы рассматриваем самые красивые образы с Недели моды в Нью-Йорке. Вдохновляйтесь!
Самые модные платья Недели моды в Нью-Йорке весна-лето 2022
Самые модные платья Недели моды в Нью-Йорке весна-лето 2022 / Фото: Vogue

Неделя моды в Нью-Йорке закончилась, передав эстафету следующей столице – Лондону. Мы же не устаем пересматривать лучшие коллекции сезонавесна-лето 2022. Дизайнеры предлагают забыть о серости и носить яркие платья, разноцветные деловые костюмы, блестки и пайетки, деним, а также откровенные наряды.

Тем не менее, мы увидели несколько любимых образов, которые выделялись среди остальных и покорили нас с первого взгляда. Мы выбрали 16 невероятно красивых и модных платьев, которые с удовольствием будем носить будущей весной.

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Огненно-желтые либо белоснежные, с сексуальными разрезами и вырезами, бахромой, принтами, из денима или трикотажа, пудрово-розовые и цвета фуксии – похоже, весна обещает быть веселой.

Смотрите ниже наших фаворитов, которые мы отметили для своей личной доски вдохновения.

Christian Siriano SS 2022
Christian Siriano SS 2022 / Фото: Vogue

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Prabal Gurung SS 2022
Prabal Gurung SS 2022 / Фото: Vogue

Altuzarra SS 2022
Altuzarra SS 2022 / Фото: Vogue

Y Project SS 2022
Y Project SS 2022 / Фото: Vogue

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3.1Phillip Lim SS 2022
3.1Phillip Lim SS 2022 / Фото: Vogue

Jason Wu SS 2022
Jason Wu SS 2022 / Фото: Vogue

Proenza Schouler SS 2022
Proenza Schouler SS 2022 / Фото: Vogue

Prabal Gurung SS 2022
Prabal Gurung SS 2022 / Фото: Vogue

Peter Do SS 2022
Peter Do SS 2022 / Фото: Vogue

Carolina Herrera SS 2022
Carolina Herrera SS 2022 / Фото: Vogue

Moschino SS 2022
Moschino SS 2022 / Фото: Vogue

Oscar de la Renta SS 2022
Oscar de la Renta SS 2022 / Фото: Vogue

Helmut Lang SS 2022
Helmut Lang SS 2022 / Фото: Vogue

Michael Kors SS 2022
Michael Kors SS 2022 / Фото: Vogue

Carolina Herrera SS 2022
Carolina Herrera SS 2022 / Фото: Vogue

Balenciaga SS 2022
Balenciaga SS 2022 / Фото: Vogue

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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