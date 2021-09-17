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16 кращих суконь Тижня моди в Нью-Йорку, які ми будемо носити весною 2022

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
17 вересня, 20:00
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Поки синоптики прогнозують погіршення погодних умов і наближення холодів, ми розглядаємо найкрасивіші образи з Тижня моди в Нью-Йорку. Надихайтеся!
Наймодніші сукні Тижня моди в Нью-Йорку весна-літо 2022
Наймодніші сукні Тижня моди в Нью-Йорку весна-літо 2022 / Фото: Vogue

Тиждень моди в Нью-Йорку закінчився, передавши естафету наступній столиці – Лондону. Ми ж не втомлюємося переглядати кращі колекції сезонувесна-літо 2022. Дизайнери пропонують забути про сірість та носити яскраві сукні, різнокольорові ділові костюми, блискітки і паєтки, денім, а також відверті наряди.

Проте, ми побачили кілька улюблених образів, які виділялися серед інших і підкорили нас з першого погляду. Ми вибрали 16 неймовірно красивих і модних суконь, які із задоволенням будемо носити наступної весни.

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Вогненно-жовті або білі, з сексуальними розрізами і вирізами, бахромою, принтами, з деніму або трикотажу, пудрово-рожеві і кольору фуксії – схоже, весна обіцяє бути веселою.

Дивіться нижче наших фаворитів, які ми відзначили для своєї особистої дошки натхнення.

Christian Siriano SS 2022
Christian Siriano SS 2022 / Фото: Vogue

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Prabal Gurung SS 2022
Prabal Gurung SS 2022 / Фото: Vogue

Altuzarra SS 2022
Altuzarra SS 2022 / Фото: Vogue

Y Project SS 2022
Y Project SS 2022 / Фото: Vogue

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3.1Phillip Lim SS 2022
3.1Phillip Lim SS 2022 / Фото: Vogue

Jason Wu SS 2022
Jason Wu SS 2022 / Фото: Vogue

Proenza Schouler SS 2022
Proenza Schouler SS 2022 / Фото: Vogue

Prabal Gurung SS 2022
Prabal Gurung SS 2022 / Фото: Vogue

Peter Do SS 2022
Peter Do SS 2022 / Фото: Vogue

Carolina Herrera SS 2022
Carolina Herrera SS 2022 / Фото: Vogue

Moschino SS 2022
Moschino SS 2022 / Фото: Vogue

Oscar de la Renta SS 2022
Oscar de la Renta SS 2022 / Фото: Vogue

Helmut Lang SS 2022
Helmut Lang SS 2022 / Фото: Vogue

Michael Kors SS 2022
Michael Kors SS 2022 / Фото: Vogue

Carolina Herrera SS 2022
Carolina Herrera SS 2022 / Фото: Vogue

Balenciaga SS 2022
Balenciaga SS 2022 / Фото: Vogue

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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