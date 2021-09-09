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18 образов Ukrainian Fashion Week: что мы будем носить следующей весной

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
9 сентября, 17:25
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Главной темой Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021 стали развитие и поддержка украинских дизайнеров, которым, как и большинству людей в мире, пришлось несладко в период пандемии
Показы Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021
Показы Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021 / Фото: fashionweek.ua

Выбрав лучшие коллекции сезона, решили сделать подборку самых трендовых образов с показов, которые мы будем носить весной – 2022.

Ослабление карантина позволило вернуть к подиуму украинской Недели моды международных гостей, прессу, клиентов дизайнеров и fashion-инсайдеров. Хотя в наше время и тяжело говорить о каком-то постоянстве, все же, организаторам удалось продемонстрировать стабильность, системность и гибкость. Что немало важно для самой быстро меняющейся индустрии в мире.

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Украинские дизайнеры, как и большинство людей в мире, также попали под влияние пандемии и карантинов. Представленные коллекции словно делились на две половины. В одной части: классические силуэты костюмов, спокойные и приглушенные оттенки платье и пальто, словно призывали зрителей насладиться моментом уединения, комфорта, самопознания и равновесия.

С другой стороны – умопомрачительные разрезы на юбках, рискованные вырезы на ярких топах, экстремально короткие мини и вездесущий деним – дизайнеры взывали к нашему внутреннему миру, предлагая выйти из спячки и идти покорять мир.

В этом сезоне свои коллекции на Ukrainian Fashion Week представили 95 дизайнеров и брендов. Мы выбрали 18 образов, которые на наш взгляд станут самыми трендовыми в следующем году.

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ELENA BURENINA
ELENA BURENINA / Фото: fashionweek.ua

VOROZHBYT&ZEMSKOVA
VOROZHBYT&ZEMSKOVA / Фото: fashionweek.ua

THE COAT BY KATYA SILCHENKO
THE COAT BY KATYA SILCHENKO / Фото: fashionweek.ua

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JULIYA KROS
JULIYA KROS / Фото: fashionweek.ua

LEM
LEM / Фото: fashionweek.ua

OVERALL
OVERALL / Фото: fashionweek.ua

ARUTIUNOVA
ARUTIUNOVA / Фото: fashionweek.ua

DARJA DONEZZ
DARJA DONEZZ / Фото: fashionweek.ua

CHUPRINA
CHUPRINA / Фото: fashionweek.ua

LALLIER
LALLIER / Фото: fashionweek.ua

BEZMEZH
BEZMEZH / Фото: fashionweek.ua

IRON THREAD
IRON THREAD / Фото: fashionweek.ua

ROUSSIN
ROUSSIN / Фото: fashionweek.ua

IRYNA DIL
IRYNA DIL / Фото: fashionweek.ua

YADVIGA NETYKSHA
YADVIGA NETYKSHA / Фото: fashionweek.ua

JULIYA KROS
JULIYA KROS / Фото: fashionweek.ua

DZHUS
DZHUS / Фото: fashionweek.ua

ZHARKO
ZHARKO / Фото: fashionweek.ua

Смотрите видео об осознанной моде:

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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