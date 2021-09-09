18 образов Ukrainian Fashion Week: что мы будем носить следующей весной

Главной темой Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021 стали развитие и поддержка украинских дизайнеров, которым, как и большинству людей в мире, пришлось несладко в период пандемии

Показы Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021 / Фото: fashionweek.ua

Выбрав лучшие коллекции сезона, решили сделать подборку самых трендовых образов с показов, которые мы будем носить весной – 2022.

Ослабление карантина позволило вернуть к подиуму украинской Недели моды международных гостей, прессу, клиентов дизайнеров и fashion-инсайдеров. Хотя в наше время и тяжело говорить о каком-то постоянстве, все же, организаторам удалось продемонстрировать стабильность, системность и гибкость. Что немало важно для самой быстро меняющейся индустрии в мире.

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Украинские дизайнеры, как и большинство людей в мире, также попали под влияние пандемии и карантинов. Представленные коллекции словно делились на две половины. В одной части: классические силуэты костюмов, спокойные и приглушенные оттенки платье и пальто, словно призывали зрителей насладиться моментом уединения, комфорта, самопознания и равновесия.

С другой стороны – умопомрачительные разрезы на юбках, рискованные вырезы на ярких топах, экстремально короткие мини и вездесущий деним – дизайнеры взывали к нашему внутреннему миру, предлагая выйти из спячки и идти покорять мир.

В этом сезоне свои коллекции на Ukrainian Fashion Week представили 95 дизайнеров и брендов. Мы выбрали 18 образов, которые на наш взгляд станут самыми трендовыми в следующем году.

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ELENA BURENINA / Фото: fashionweek.ua

VOROZHBYT&ZEMSKOVA / Фото: fashionweek.ua

THE COAT BY KATYA SILCHENKO / Фото: fashionweek.ua

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JULIYA KROS / Фото: fashionweek.ua

LEM / Фото: fashionweek.ua

OVERALL / Фото: fashionweek.ua

ARUTIUNOVA / Фото: fashionweek.ua

DARJA DONEZZ / Фото: fashionweek.ua

CHUPRINA / Фото: fashionweek.ua

LALLIER / Фото: fashionweek.ua

BEZMEZH / Фото: fashionweek.ua

IRON THREAD / Фото: fashionweek.ua

ROUSSIN / Фото: fashionweek.ua

IRYNA DIL / Фото: fashionweek.ua

YADVIGA NETYKSHA / Фото: fashionweek.ua

JULIYA KROS / Фото: fashionweek.ua

DZHUS / Фото: fashionweek.ua

ZHARKO / Фото: fashionweek.ua

Смотрите видео об осознанной моде:

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