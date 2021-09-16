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5 лучших образов на Неделе моды в Нью-Йорке

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
16 сентября, 13:30
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После нескольких сезонов диджитал-показов из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней социальных ограничений, дизайнеры наконец-то смогли проводить подиумные показы
Самые трендовые образы на Неделе моды в Нью-Йорке сезона весна 2022
Самые трендовые образы на Неделе моды в Нью-Йорке сезона весна 2022 / Фото: Vogue

После более чем года перерыва Неделя моды в Нью-Йорке вернулась во всей красе. Показы прошли со строгими правилами санитарного контроля: гости предъявляли сертификаты вакцинации прямо у дверей перед входом на шоу, а основным аксессуаром модниц стали защитные маски для лица.

Мы уже рассказывали о стильных луках гостей модных шоу, теперь рассмотрим самые трендовые образы из коллекций весны 2022 года, которые показали дизайнеры на подиуме.

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Креативные директора брендов представили коллекции с некой долей посткарантинного оптимизма – яркие цвета и женственные силуэты. В тоже время дизайнеры прославляли Нью-Йорк и американскую моду.

Tom Ford представили весеннюю коллекцию 2022, основную часть которой составили блестки, пайетки, атлас и обилие вечерней одежды.

Tom Ford SS 2022
Tom Ford SS 2022 / Фото: Vogue

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Кристиан Сириано черпал вдохновение из архивных фотографий собственной семьи, сделанных его бабушкой на каникулах в 60-х и 70-х годах, показав яркие оттенки, элегантные костюмы и эффектные вырезы на платьях.

Christian Siriano SS 2022
Christian Siriano SS 2022 / Фото: Vogue

Один из самых любимых дизайнеров Мишель Обамы Prabal Gurung бросил вызов гендерным стереотипам в моде, топы сочетав с мужскими костюмами, а силуэты спортивных вещей отличались деталями, напоминающими одежду от кутюр.

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Prabal Gurung SS 2022
Prabal Gurung SS 2022 / Фото: Vogue

Джейсон Ву рассказал, что его вдохновило искусство мастеров и ручная работа при создании вещей. Дизайнер использовал инновационные методы окрашивания тканей, а также исключительно натуральные материалы.

Jason Wu SS 2022
Jason Wu SS 2022 / Фото: Vogue

Темой коллекции сезона весна 2022 Michaek Kors стала "Городская романтика". Дизайнер, по сути, написал любовное письмо Нью-Йорку, отпраздновав возвращение на подиумы.

Michael Kors SS 2022
Michael Kors SS 2022 / Фото: Vogue

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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