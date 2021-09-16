5 лучших образов на Неделе моды в Нью-Йорке

После более чем года перерыва Неделя моды в Нью-Йорке вернулась во всей красе. Показы прошли со строгими правилами санитарного контроля: гости предъявляли сертификаты вакцинации прямо у дверей перед входом на шоу, а основным аксессуаром модниц стали защитные маски для лица.
Мы уже рассказывали о стильных луках гостей модных шоу, теперь рассмотрим самые трендовые образы из коллекций весны 2022 года, которые показали дизайнеры на подиуме.
Креативные директора брендов представили коллекции с некой долей посткарантинного оптимизма – яркие цвета и женственные силуэты. В тоже время дизайнеры прославляли Нью-Йорк и американскую моду.
Tom Ford представили весеннюю коллекцию 2022, основную часть которой составили блестки, пайетки, атлас и обилие вечерней одежды.
Кристиан Сириано черпал вдохновение из архивных фотографий собственной семьи, сделанных его бабушкой на каникулах в 60-х и 70-х годах, показав яркие оттенки, элегантные костюмы и эффектные вырезы на платьях.
Один из самых любимых дизайнеров Мишель Обамы Prabal Gurung бросил вызов гендерным стереотипам в моде, топы сочетав с мужскими костюмами, а силуэты спортивных вещей отличались деталями, напоминающими одежду от кутюр.
Джейсон Ву рассказал, что его вдохновило искусство мастеров и ручная работа при создании вещей. Дизайнер использовал инновационные методы окрашивания тканей, а также исключительно натуральные материалы.
Темой коллекции сезона весна 2022 Michaek Kors стала "Городская романтика". Дизайнер, по сути, написал любовное письмо Нью-Йорку, отпраздновав возвращение на подиумы.
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