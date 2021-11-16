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В чем встречать Новый год 2022: боди цвета металлик и мини-юбки Saint Laurent (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
16 ноября, 14:13
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Французский модный бренд представил одежду и аксессуары из праздничной коллекции 2022. Смотрим лучшие фото
Новогодняя коллекция Saint Laurent 2022
Новогодняя коллекция Saint Laurent 2022 / Фото: Instagram/ysl

Модные бренды и компании готовятся к праздничному сезону гораздо активнее чем мы. Пока девушки выбирают наряды на новогодние корпоративы, задумываясь, как можно сэкономить и сделать покупку на Черную пятницу 2021.

Так, Saint Laurentпредставили праздничную капсульную коллекции. В нее вошли одежда и аксессуары, в которой можно встретить Новый год 2022 и провести все праздники. Среди них: боди цвета металлик, золотые украшения и пояса, твидовые пиджаки, мини-юбки и микро-шорты.

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Новогодняя коллекция Saint Laurent 2022
Новогодняя коллекция Saint Laurent 2022 / Фото: Instagram/ysl

Помимо классических курток и пальто, в коллекцию вошло множество брендовых сумок, в том числе рюкзак Joe, а также сумки Solferino, Niki и Kate. Модели выполнены из таких материалов, как атлас, твид, винтажная кожа и другие.

Новогодняя коллекция Saint Laurent 2022
Новогодняя коллекция Saint Laurent 2022 / Фото: Instagram/ysl

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Новогодняя коллекция Saint Laurent 2022
Новогодняя коллекция Saint Laurent 2022 / Фото: Instagram/ysl

Кроме всего, в капсуле можно найти кожаные аксессуары – брелоки в виде кассеты, собаки и свистка.

Среди обуви представлены туфли-лодочки модели Vesper с ремешком на пятке, украшенные твидом букле, а отделка выполнена из золота и серебра.

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Новогодняя коллекция Saint Laurent 2022 | Фото: Instagram/ysl
Новогодняя коллекция Saint Laurent 2022 / Фото: Instagram/ysl
Новогодняя коллекция Saint Laurent 2022 | Фото: Instagram/ysl
Новогодняя коллекция Saint Laurent 2022 / Фото: Instagram/ysl
Новогодняя коллекция Saint Laurent 2022 | Фото: Instagram/ysl
Новогодняя коллекция Saint Laurent 2022 / Фото: Instagram/ysl
Новогодняя коллекция Saint Laurent 2022 | Фото: Instagram/ysl
Новогодняя коллекция Saint Laurent 2022 / Фото: Instagram/ysl
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Коллекцию Holiday 2021 уже можно приобрести в магазинах Saint Laurent.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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