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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Шашки за 6 тыс долларов и другие безделушки: Saint Laurent выпустили коллекцию к Хэллоуину

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
28 октября, 13:41
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В канун Дня всех святых многим хочется не только выбрать эффектный костюм, но и украсить дом. Модные бренды постарались, чтобы украшения были не только устрашающими, но и стильными
Капсульная коллекция декора Saint Laurent к Хэллоуину 2021
Капсульная коллекция декора Saint Laurent к Хэллоуину 2021 / Фото: Instagram/ysl

К приближающемуся празднику Хэллоуина 2021 люксовые бренды спешат выпустить капсульные коллекции. Так, Dior представили коллекцию посуды и домашнего декора, а в след за ними и Saint Laurent показали лимитированную коллекцию одежды и аксессуаров.

Креативный директор бренда Энтони Ваккарелло создал капсулу для бутиков Saint Laurent Rive Droite. В нее вошли: статуэтки в виде черепов и в форме тыквы, разные скелеты, вазы, свечи, пресс-папье, цены которых доходят до 4800 долларов. Черепа в основном сделаны из стали и окрашены в золотой цвет.

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Декор на Хэллоуин 2021 от Saint Laurent
Декор на Хэллоуин 2021 от Saint Laurent / Фото: Instagram/ysl

Среди украшений можно найти браслеты-скелеты, броши и различные подвески с мотивами все тех же черепов. Одежда и сумки в коллекции украшена принтами паутины.

Декор на Хэллоуин 2021 от Saint Laurent
Декор на Хэллоуин 2021 от Saint Laurent / Фото: Instagram/ysl

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Также в коллекции аксессуаров для дома можно найти и зажигалки, открытки и набор шашек, стоимостью 6100 долларов.

Декор на Хэллоуин 2021 от Saint Laurent
Декор на Хэллоуин 2021 от Saint Laurent / Фото: Instagram/ysl

Купить вещи из коллекции можно только в бутиках бренда в Париже и Лос-Анджелесе, а также на сайте Saint Laurent.

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Декор на Хэллоуин 2021 от Saint Laurent
Декор на Хэллоуин 2021 от Saint Laurent / Фото: Instagram/ysl

Декор на Хэллоуин 2021 от Saint Laurent
Декор на Хэллоуин 2021 от Saint Laurent / Фото: Instagram/ysl

Декор на Хэллоуин 2021 от Saint Laurent
Декор на Хэллоуин 2021 от Saint Laurent / Фото: Instagram/ysl

Декор на Хэллоуин 2021 от Saint Laurent
Декор на Хэллоуин 2021 от Saint Laurent / Фото: Instagram/ysl

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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