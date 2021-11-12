Что одеть на новогодний корпоратив 2022 – 5 идей праздничного гардероба

Платья-мини или макси, сексуальные вырезы, комбинезоны и костюмы. Рассказываем, какие вещи стоит купить для потрясающего образа на корпоративной вечеринке

Самые модные платья для новогоднего корпоратива 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Символом Нового года-2022 по восточному гороскопу будет Черный Водяной Тигр. Пока до главного праздника в году остается совсем немного времени, мы постепенно начинаем задумываться о том, в чем его встречать и каким он будет. К тому же, одним из волнующих вопросов встанет и выбор наряда для корпоратива.

В чем встречать Новый год-2022

Какие же цвета стоит выбрать для праздника? Так, согласно восточному гороскопу, Тигр – это символ силы, энергии, справедливости и благородства. Стихия Воды призвана смягчить вспыльчивость Тигра.

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Главными же цветами года станут:

классический черный;

все оттенки синего и голубого;

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бирюза;

белый;

серый.

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Мы выбрали 5 нарядов, которые станут безупречным дополнением вашего образа на новогоднем корпоративе.

Черный

Бархатный костюм (блейзер 3999 грн, брюки 2499 грн) / Фото: zara.com

Синий

Платье, 1599 грн / Фото: reserved.com/

Бирюза

Мини-платье, 1129 грн / Фото: stradivarius.com

Белый

Платье, 999 грн / Фото: bershka.com/

Серый

Комбинезон, 2999 грн / Фото: shop.mango.com/

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