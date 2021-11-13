5 советов для удачного онлайн-шопинга на Черную пятницу 2022

Как купить то, что действительно нужно не за все деньги мира? Пожалуй, главный вопрос, на который мы нашли ответ и не один. Читайте подробнее в материале

Онлайн-шопинг на Черную пятницу 2022 может стать настоящим вызовом / Фото: freepik.com

Всемирный день шопинга, надвигающаяся Черная пятница и предновогодние сейлы. Маркетологи строят планы, как продать товаров побольше, а мы наблюдаем каждый год, как AliExpress удается заработать в один из таких дней за первые 10 минут более чем миллиард долларов! Встает вопрос, как же покупать выгодно. Ведущие программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Мария Мельник и Анатолий Анатолич рассказали, как шопиться онлайн во время скидок.

Молодые и активные блогеры ежегодно тратят сотни тысяч гривен на онлайн-шопинг. А потом демонстрируют распаковки и дают ценные советы, как выгодно покупать вещи. По их словам, на таких покупках можно сэкономить 60% бюджета. Надо только знать как.

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Правила онлайн-шопинга

Первое – проверять цены. Ведь за неделю до распродажи продавцы значительно завышают стоимость товаров:

Продавцы очень любят предварительно ставить высокую цену. Есть некоторые приложения, которые помогут посмотреть, как росла цена или она действительно упадала. Они очень сильно вам помогут, – поделилась эксперт по онлайн-шоппингу Катя Автомонова.

Второй лайфхак – кэшбек сервисы и специальные скидки от продавцов: продавцы постоянно дарят всевозможные купоны, и это удачное время ими воспользоваться.

Третье – чтобы не купить кота в мешке – читайте отзывы и проверяйте рейтинг магазина. Если уже пришел поврежденный товар или не то, что заказывали – открывайте спор:

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Это очень важно и его нужно открывать правильно, то есть детально описать, какая у вас проблема, добавить фото, видео и скрины, если товар не пришел. Если вы не откроете спор в то время, когда нужно – напрасно потеряете деньги, – комментирует эксперт.

На отечественных маркет-плейсах также в день шопинга скидки. Чтобы удачно закупиться на них, стилисты советуют прежде всего навести порядок в гардеробе.

Нужно подготовиться – проанализировать гардероб и выписать, что вам нужно. И уже с этим списком искать позиции заранее, чтобы понимать, какие цены были и стали в период распродажи, – советует персональный стилист Виктория Барва. – А чтобы обойтись без сюрпризов, нужно изучать размерную сетку и состав тканей, ведь онлайн-шоппинг – это всегда о коте в мешке. И все равно обратите внимание, чтобы в магазине была опция возврата товара.

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