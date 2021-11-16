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У чому зустрічати Новий рік 2022: боді кольору металік та міні-спідниці Saint Laurent (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
16 листопада, 14:13
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Французький модний бренд представив одяг та аксесуари зі святкової колекції 2022 року. Дивимося найкращі фото
Новорічна колекція Saint Laurent 2022
Новорічна колекція Saint Laurent 2022 / Фото: Instagram/ysl

Модні бренди та компанії готуються до святкового сезону набагато активніше, ніж ми. Поки дівчата вибирають вбрання на новорічні корпоративи, замислюючись, як можна заощадити і зробити вигідну покупку на Чорну п'ятницю 2021.

Так, Saint Laurent представили святкову капсульну колекцію. До неї увійшли одяг та аксесуари, в якому можна зустріти Новий рік 2022 та провести всі свята. Серед них: боді кольору металік, золоті прикраси та пояси, твідові піджаки, міні-спідниці та мікро-шорти.

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Новорічна колекція Saint Laurent 2022
Новорічна колекція Saint Laurent 2022 / Фото: Instagram/ysl

Крім класичних курток та пальто, у колекцію увійшло безліч брендових сумок, у тому числі рюкзак Joe, а також сумки Solferino, Niki та Kate. Моделі виконані з таких матеріалів, як атлас, твід, вінтажна шкіра та інші.

Новорічна колекція Saint Laurent 2022
Новорічна колекція Saint Laurent 2022 / Фото: Instagram/ysl

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Новорічна колекція Saint Laurent 2022
Новорічна колекція Saint Laurent 2022 / Фото: Instagram/ysl

Крім того, в капсулі можна знайти шкіряні аксесуари: брелоки у вигляді касети, собаки та свистка.

Серед взуття представлені туфлі-човники моделі Vesper з ремінцем на п'яті, прикрашені твідом букле, а оздоблення виконане із золота та срібла.

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Новорічна колекція Saint Laurent 2022 | Фото: Instagram/ysl
Новорічна колекція Saint Laurent 2022 / Фото: Instagram/ysl
Новорічна колекція Saint Laurent 2022 | Фото: Instagram/ysl
Новорічна колекція Saint Laurent 2022 / Фото: Instagram/ysl
Новорічна колекція Saint Laurent 2022 | Фото: Instagram/ysl
Новорічна колекція Saint Laurent 2022 / Фото: Instagram/ysl
Новорічна колекція Saint Laurent 2022 | Фото: Instagram/ysl
Новорічна колекція Saint Laurent 2022 / Фото: Instagram/ysl
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Колекцію Holiday 2021 можна придбати в магазинах Saint Laurent.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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