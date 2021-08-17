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Saint Layrent выпустили коллекцию тарелок и ваз. Это красиво и очень дорого (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
17 августа, 10:57
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Купить предметы домашнего декора можно только в Париже и Лос-Анджелесе, а также на сайте люксового бренда. Коллекция вдохновлена любимым садом Ив-Сен Лорана
Коллекция домашнего декора Saint Laurent Rive Droite
Коллекция домашнего декора Saint Laurent Rive Droite / Фото: Instagram/ysl

Saint Laurent, над кампейном которых работала киевская команда Family Production, выпустили коллекцию предметов интерьера. Лимитированную серию посуды и декоративных ваз люксовый бренд креативный директор Энтони Ваккарелло создал вместе со специалисткой по керамике Матильд Мартен.

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Основной темой вдохновения послужил сад Мажорель в Марракеше, где любил отдыхать сам основатель дома Ив Сен-Лоран.

Коллекция Saint Laurent Rive Droite
Коллекция Saint Laurent Rive Droite / Фото: Instagram/ysl

Коллекция Saint Laurent Rive Droite
Коллекция Saint Laurent Rive Droite / Фото: Instagram/ysl

Все предметы декора можно купить только в двух бутиках бренда в мире – Париже и Лос-Анджелесе, а также на сайте ysl.com.

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Цены на посуду и домашний декор Saint Laurent впечатляющие. Например, круглая керамическая ваза с нанесенными рисунками пантер из эмали обойдется в 13 тысяч долларов. А вот тарелка с принтами синих волн в 2 690 долларов.

Представьте, если разбить такую.

Saint Laurent Rive Droite
Saint Laurent Rive Droite / Фото: Instagram/ysl

Saint Laurent Rive Droite
Saint Laurent Rive Droite / Фото: Instagram/ysl

Saint Laurent Rive Droite
Saint Laurent Rive Droite / Фото: Instagram/ysl

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Saint Laurent Rive Droite
Saint Laurent Rive Droite / Фото: Instagram/ysl

Saint Laurent Rive Droite
Saint Laurent Rive Droite / Фото: Instagram/ysl

Смотрите в ролике, как создать предметы интерьера из старых вещей:

Ранее мы рассказывали:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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