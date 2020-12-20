С чем носить шерстяное пальто: модный урок от королевы Летиции

Испанская королева надела черное пальто с меховым воротником за 539 фунтов стерлингов

Зимой знаменитости утепляются, и теперь мы обозреваем стильную верхнюю одежду известных дам. Недавно мы обсуждали повседневный лук Иванки Трамп, а сегодня на очереди испанская королева.

Летиция недавно появилась на публике в шерстяном пальто от HUGO BOSS из старой коллекции. Его супруга короля носит довольно часто.

Королева Летиция в пальто HUGO BOSS Фото: Getty Images

Классическое черное пальто стандартного кроя с меховым воротником за 539 фунтов стерлингов королева Летиция сочетала с черными брюками в полоску от Mango и черными лоферами от локального бренда Uterqüe.

В этом же пальто Летиция была замечена в 2018 году и несколько раз в 2019 году на различных мероприятиях.

Королева Летиция Фото: Getty Images

Очевидно, для нее совсем не важно – новая вещь или старая. Королева вовсе не гонится за модой, хотя и любит брендовую одежду.

Напомним, что ранее Кейт Миддлтон повторила свой образ в желтом платье Dolce & Gabbana.

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