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С чем носить шерстяное пальто: модный урок от королевы Летиции

Сегодня, 14:48

Испанская королева надела черное пальто с меховым воротником за 539 фунтов стерлингов

Зимой знаменитости утепляются, и теперь мы обозреваем стильную верхнюю одежду известных дам. Недавно мы обсуждали повседневный лук Иванки Трамп, а сегодня на очереди испанская королева.

Летиция недавно появилась на публике в шерстяном пальто от HUGO BOSS из старой коллекции. Его супруга короля носит довольно часто.

Королева Летиция в пальто HUGO BOSS
Королева Летиция в пальто HUGO BOSS
Фото: Getty Images

Классическое черное пальто стандартного кроя с меховым воротником за 539 фунтов стерлингов королева Летиция сочетала с черными брюками в полоску от Mango и черными лоферами от локального бренда Uterqüe.

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В этом же пальто Летиция была замечена в 2018 году и несколько раз в 2019 году на различных мероприятиях.

Королева Летиция
Королева Летиция
Фото: Getty Images

Очевидно, для нее совсем не важно – новая вещь или старая. Королева вовсе не гонится за модой, хотя и любит брендовую одежду.

Напомним, что ранее Кейт Миддлтон повторила свой образ в желтом платье Dolce & Gabbana.

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