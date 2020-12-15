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Девушка с твоего района: Иванка Трамп грузила коробки с едой в черной парке и высоких сапогах

Сегодня, 12:59

Повседневный образ от дочери президента

Иванка Трамп, которая ранее показала новогодний образ стоимостью 2750 долларов, всегда восхищает своей элегантностью и умением стильно одеваться в рамках дресс-кода.

Однако на этот раз советница президента США появилась на публике не в роскошном пальто, а в самой обычной парке. Иванка помогла доставить коробки с едой голодным семьям в Вирджинии.

Дочь Трампа приняла участие в акции "Фермеры семьям" – она грузила картонные коробки с едой в машину, в то время как на улице шел снег. Соответствующие фото опубликованы на ее странице в Instagram.

Иванка Трамп
Иванка Трамп
Фото: instagram.com/ivankatrump

Иванка была подготовлена к прохладной погода, надев черную удлиненную куртку с капюшоном, черные штаны и высокие резиновые сапоги.

Иванка Трамп
Иванка Трамп
Фото: instagram.com/ivankatrump

Несмотря на то, что ей пришлось заниматься физическим трудом, Иванка оставила волосы распущенными, а глаза подвела черным, спрятав лицо под защитной маской.

Ранее мы обсуждали идеальный костюм Иванки Трамп за 700 долларов.

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