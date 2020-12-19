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Мелания и Дональд Трамп поделились последним рождественским фото из Белого Дома

Сегодня, 13:46

Супруги позировали в одинаковых костюмах

Накануне рождественских праздников Мелания и Дональд Трамп поделились своим новым снимком, сделанным в Белом Доме. Кадр опубликован в Instagram-аккаунте первой леди.

Мелания и Дональд запечатлены стоя на ступенях парадной лестницы. Для снимка они выбрали практически одинаковые черные смокинги и белоснежные рубашки.

Дональд и Мелания Трамп
Дональд и Мелания Трамп
Фото: instagram.com/flotus

"Счастливого Рождества от президента Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп", – говорится в подписи.

Дональд дополнил свой look черной бабочкой, а Мелания свой – черными туфлями на шпильке.

Напомним, что ранее мы показывали последнее Рождество Мелании Трамп в Белом доме – как украшена резиденция президента США.

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Источник: instagram.com/flotus
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