Мелания и Дональд Трамп поделились последним рождественским фото из Белого Дома
Супруги позировали в одинаковых костюмах
Накануне рождественских праздников Мелания и Дональд Трамп поделились своим новым снимком, сделанным в Белом Доме. Кадр опубликован в Instagram-аккаунте первой леди.
Мелания и Дональд запечатлены стоя на ступенях парадной лестницы. Для снимка они выбрали практически одинаковые черные смокинги и белоснежные рубашки.
"Счастливого Рождества от президента Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп", – говорится в подписи.
Дональд дополнил свой look черной бабочкой, а Мелания свой – черными туфлями на шпильке.
Напомним, что ранее мы показывали последнее Рождество Мелании Трамп в Белом доме – как украшена резиденция президента США.
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