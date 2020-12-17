250 шиншилл за шубу: почему стоит отказаться от натурального меха прямо сейчас

В 15 странах Европы уже запретили производство натурального меха

Настоящая цена меха не в гривне, а в количестве убитых животных. Такую акцию начали активисты движения UAnimals. А во многих странах мира такие изделия – признак безвкусицы и невежества. Чем эко-мех лучше и даже здоровее натурального – разбирались в материале.

Сюжет Ирины Ухиной и Михаила Головненко Видео: Сегодня

Какие эко-шубы в моде: фасоны и цвета

Разнообразные фасоны, цвета и модели, и все это из искусственного меха. Выбрать можно на любой вкус, говорит владелица магазина эко-шуб Олеся Надточий.

Если не хочется, чтобы было похоже на натуральное, то популярные модели "плюшики" – они бывают разных цветов. Или вот с прошлого года очень популярны "тэдики". Такие шубки внешне от натуральных не отличить.

Самые популярные модели – это под норку и ярких цветов. Они идеально подстраиваются под моду. А еще очень теплые.

Эко-шубы Фото: Pinterest

По словам Олеси, сейчас уже есть такие утеплители, которые даже теплее, чем натуральный мех.

Кроме того, эко-шубу можно приталить и она уже теплее. А натуральную шубу приталить нельзя, потому что это кожа животного.

Изготавливают эко-шубы из синтетической нити, которые вплетаются в основу ткани. А чтобы сшить ​​натуральную шубу – пришлось убить 250 шиншилл. И эти две шубы ничем не отличаются.

Активисты против натурального меха создали необычный сайт

Активисты гуманистического движения UAnimals создали онлайн-магазин натурального меха. По словам создателя этого движения Александра Тодорчука, это фейковый магазин, на котором можно узнать честную цену на натуральный мех. То есть количество жизней животных, которые забирают ради той или иной одежды. Это необходимо, чтобы в очередной раз напомнить людям цену их модных прихотей.

В 15 странах Европы уже запретили производство натурального меха. А известные мировые бренды отказываются от его использования в своих коллекциях.

Александр Тодорчук говорит, что за последние годы получили такое согласие с несколькими десятками дизайнеров Ukrainian Fashion Week от Антре Тана, Елены Ревы, Lake.

Мало того, натуральный мех еще и вредит людям и природе. Ведь, чтобы оно не гнило, его обрабатывают большим количеством химикатов.

Ранее мы выяснили, как долго носятся эко-шубы: правда и мифы.

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