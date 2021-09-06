Роскошь и эпатаж: Самые соблазнительные наряды 5-го дня Венецианского кинофестиваля (фото)

Главное событие в киноиндустрии радует не только новыми премьерами, но и шикарными нарядами голливудских знаменитостей. Смотрите лучшие образы

Звезды в самых эффектных образах на красной дорожке Венецианского кинофестиваля / Фото: Getty Images

1 сентября на острове Лидо состоялось открытие 78-го Венецианского кинофестиваля. Каждый день знаменитости появляются на красной дорожке премьер фильмов в невероятных нарядах. В пятый день одного из самых важных событий в киноиндустрии звезды пошли на эксперименты, выбрав не только эффектные, но и очень соблазнительные образы.

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Французская актриса Шарлотта Генсбур приехала в Венецию представить фильм "Закат", в котором сыграла главную роль вместе с Тимом Ротом. Звезда появилась на красной дорожке в черном мини-платье Saint Laurent и сапогах-чулках из сетки, полностью покрытыми стразами.

Шарлотта Генсбур в Saint Laurent / Фото: Getty Images

Не менее в эпатажном образе вышла на красную дорожку бельгийская актриса Саломе Девальс. Звезда представляла фильм "Утраченные иллюзии" по мотивам одноименного романа Оноре де Бальзака. Для светского выхода Саломе выбрала платье Dior, которое полностью обнажило грудь актрисы.

Платье оливкового цвета с бахромой, с полностью прозрачным верхом, расшитым узорами, ранее надевала модель Кукла Лапидус в Каннах.

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Саломе Девальс / Фото: Getty Images

В основном актрисы предпочли пройтись на красной дорожке в более закрытых, но не менее роскошных, нарядах. Так, Кейт Хадсон выбрала красное платье Valentino с сеткой на декольте, Мария Шарапова в платье Dior молочного цвета была похожа больше на герцогиню, а самыми элегантными образами могут похвастаться Сара Гадон в Greta Constantine и Виржини Эфира в Louis Vuitton.

Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

Сара Гадон в Greta Constantine / Фото: Getty Images

Виржини Эфира в Louis Vuitton / Фото: Getty Images

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Ведущая 78-го Венецианского кинофестиваля Серена Росси для 5-го дня премьер выбрала бархатное платье с разрезом винного оттенка от Etro. Модель Сара Кроче решила повторить образ барби как у Ани Тейлор-Джой, выбрав платье цвета фуксии Balenciaga.

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Смотрите видео об открытии фестиваля в Венеции:

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