Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"

В гости к королеве!

Модный маникюр

Завтраки из Instagram

Хочу в кино!

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Роскошь и эпатаж: Самые соблазнительные наряды 5-го дня Венецианского кинофестиваля (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
6 сентября, 15:41
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Главное событие в киноиндустрии радует не только новыми премьерами, но и шикарными нарядами голливудских знаменитостей. Смотрите лучшие образы
Звезды в самых эффектных образах на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
Звезды в самых эффектных образах на красной дорожке Венецианского кинофестиваля / Фото: Getty Images

1 сентября на острове Лидо состоялось открытие 78-го Венецианского кинофестиваля. Каждый день знаменитости появляются на красной дорожке премьер фильмов в невероятных нарядах. В пятый день одного из самых важных событий в киноиндустрии звезды пошли на эксперименты, выбрав не только эффектные, но и очень соблазнительные образы.

Реклама

Французская актриса Шарлотта Генсбур приехала в Венецию представить фильм "Закат", в котором сыграла главную роль вместе с Тимом Ротом. Звезда появилась на красной дорожке в черном мини-платье Saint Laurent и сапогах-чулках из сетки, полностью покрытыми стразами.

Шарлотта Генсбур в Saint Laurent
Шарлотта Генсбур в Saint Laurent / Фото: Getty Images

Не менее в эпатажном образе вышла на красную дорожку бельгийская актриса Саломе Девальс. Звезда представляла фильм "Утраченные иллюзии" по мотивам одноименного романа Оноре де Бальзака. Для светского выхода Саломе выбрала платье Dior, которое полностью обнажило грудь актрисы.

Платье оливкового цвета с бахромой, с полностью прозрачным верхом, расшитым узорами, ранее надевала модель Кукла Лапидус в Каннах.

Реклама

Саломе Девальс
Саломе Девальс / Фото: Getty Images

В основном актрисы предпочли пройтись на красной дорожке в более закрытых, но не менее роскошных, нарядах. Так, Кейт Хадсон выбрала красное платье Valentino с сеткой на декольте, Мария Шарапова в платье Dior молочного цвета была похожа больше на герцогиню, а самыми элегантными образами могут похвастаться Сара Гадон в Greta Constantine и Виржини Эфира в Louis Vuitton.

Кейт Хадсон
Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

Сара Гадон в Greta Constantine
Сара Гадон в Greta Constantine / Фото: Getty Images

Виржини Эфира в Louis Vuitton
Виржини Эфира в Louis Vuitton / Фото: Getty Images

Реклама

Ведущая 78-го Венецианского кинофестиваля Серена Росси для 5-го дня премьер выбрала бархатное платье с разрезом винного оттенка от Etro. Модель Сара Кроче решила повторить образ барби как у Ани Тейлор-Джой, выбрав платье цвета фуксии Balenciaga.

Реклама

Смотрите видео об открытии фестиваля в Венеции:

Читайте также:

День 2: звездные гости на красной дорожке Венецианского кинофестиваля

Образ дня: 58-летняя Деми Мур в наряде с глубоким декольте стала звездой Венеции

Мокрое платье Зендеи и другие блистательные наряды третьего дня Венецианского кинофестиваля (фото)

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Met Gala

13 сентября

Emmy Awards

19 cентября
MUST HAVE
Beauty-покупки сентября
Купить
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Расслаблять мышцы лица
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как определить качество доставки еды
Хакнуть
Сольник звезды
Макс Барских
10 сентября / 20:00
5 главных концертов сентября
Кофе? Брэд Питт в новой рекламной кампании
Хочу кофе с Брэдом
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
6 - 12 сентября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Сколько стоит поездка в Лондон
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Чек-лист сентября
10 вещей, которые нужно успеть сделать
Хочу узнать!
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять