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День 2: звездные гости на красной дорожке Венецианского кинофестиваля

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
3 сентября, 09:50
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К фестивалю прикованы все взгляды, так как именно в его рамках пройдут премьеры самых долгожданных фильмов года: "Дюна" и "Спенсер"
Звездные гости 2-го дня Венецианского кинофестиваля - 2021
Звездные гости 2-го дня Венецианского кинофестиваля - 2021 / Фото: Getty Images

Первого сентября, в Венеции на острове Лидо, стартовал 78-й Венецианский кинофестиваль. В первый день по красной дорожке прошлись звездные гости, среди которых Адриана Лима, Изабель Юппер, Пенелопа Крус и Педро Альмодовар, Хелен Миррен, Бьянка Балти, племянницы принцессы Дианы и девушка Криштиану Роналду.

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Второго сентября в Венецию прибыли новые звезды Голливуда, чтобы представить свои фильмы. Так, новозеландская режиссер Джейн Кэмпион вместе с исполнителями главных ролей Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстен Данст представили картину "Власть пса".

Для красной дорожки Кирстен Данст выбрала драматичный черный образ Giorgio Armani, которые в этом году похоже одели почти всех знаменитостей фестиваля.

Зои Салдана появилась в красном платье в пайетках Dolce & Gabbana, которое сильно напоминало образ Адрианы Лимы. Джессика Честейн даже успела выпить шампанского с Марией Шараповой перед красной дорожкой, на которой появилась в платье нежного бирюзового оттенка с расшитыми блестками. В таком образе актриса явно походила на русалку из диснеевской сказки.

Самой же красивой парой второго дня стали Бенедикт Камбербэтч с женой Софи Хантер, которая надела белое платье на бретелях с необычным красным принтом. Пара нежно обнималась на глазах у прессы, чем еще больше подогрела интерес к своему появлению.

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Зои Салдана в Dolce & Gabbana
Зои Салдана в Dolce & Gabbana / Фото: Getty Images

Джессика Честейн
Джессика Честейн / Фото: Getty Images

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер в Emilia Wickstead
Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер в Emilia Wickstead / Фото: Getty Images

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Мы продолжим следить за красной дорожкой и делится самыми яркими образами второго дня.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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