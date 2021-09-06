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Образ дня: 58-летняя Деми Мур в наряде с глубоким декольте стала звездой Венеции

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
6 сентября, 13:30
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Актрисы прибыла на вечеринку в рамках 78-го Венецианского кинофестиваля. Для красной дорожки голливудская звезда выбрала трендовый белый костюм
Звездные гости на одной из вечеринок Венецианского кинофестиваля
Звездные гости на одной из вечеринок Венецианского кинофестиваля / Фото: instagram.com/eizagonzalez/

Деми Мур, которую ранее обсуждали в сети из-за неудачной пластики лица, прибыла в Венецию, где сейчас проходит кинофестиваль. Актриса приняла участие в гала-концерте "Женщины в кино", организованном Red Sea Film Festival.

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58-летняя звезда блистала в белом костюме с глубоким декольте, который состоял из кроп-топа и юбки-карандаш. Для выхода знаменитость выбрала образ Mônot – бренда ливано-американского дизайнера Эли Мизрахи.

Образ актриса дополнила серьгами и браслетом. В выборе прически она осталась верна своему фирменному стилю – ровные распущенные волосы. Макияж звезда сделала вечерний в нюдовых тонах.

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Мур, пожалуй, стала самой яркой гостьей мероприятия. Деми показала все прелести фигуры – эффектное декольте и шикарный пресс. Складывается впечатление, что она совершенно не выходит из спортзала.

Кейт Хадсон, Деми Мур, Эйса Гонсалес с другом
Кейт Хадсон, Деми Мур, Эйса Гонсалес с другом / Фото: instagram.com/eizagonzalez/

В компании Деми Мур были замечены актрисы Кейт Хадсон и Эйса Гонсалес, а также миллиардер Владислав Доронин.

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Эли Мизрахи, Деми Мур, Владислав Доронин с девушкой Кристиной Романовой
Эли Мизрахи, Деми Мур, Владислав Доронин с девушкой Кристиной Романовой / Фото: instagram.com/elimizrahi/

Напомним, до 11 сентября в Венеции проходит 78-й кинофестиваля, в рамках которого организовано множество вечеринок и презентаций со звездными гостями.

Смотрите видео о детстве актрисы:

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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