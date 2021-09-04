Мокрое платье Зендаи и другие блистательные наряды третьего дня Венецианского кинофестиваля (фото)

Фавориты селебритис на красной дорожке 78-го Венецианского кинофестиваля – бренды Dior, Armani, Gucci и Balmain.
Мы также рассказывали, как прошел второй день фестиваля и в чем на ивент пришли Кирстен Данст, Джессика Честейн, Зои Салдана и другие.
Сегодняшняя пара фаворитов – Зендая и Тимоти Шаламе (оба снялись в "Дюне" Вильнева). На актрисе бежевое платье Balmain, туфли Christian Louboutin и украшения от Bvlgari с бриллиантами и огромным изумрудом.
Тимоти надел черный костюм Haider Ackermann, усыпанный кристаллами и черные очки.
На красной дорожке также появились и другие известные голливудские звезды: Тина Кунаки в платье Armani Privé со змеиным принтом,
Алессандро Микеле и Дакота Джонсон, конечно, в Gucci,
обаятельные Мэгги и Джейк Джилленхол. На актрисе, к слову, платье от Prada. Она очень любит этот бренд.
Актриса Оливия Колман позировала перед фотографами в костюме от Giorgio Armani и блузе металлик с крупными пуговицами.
Изабель Юппер тоже выбрала черный наряд, от Armani Privé, который блестит также как и костюм Тимоти Шаламе.
Итальянский фотограф Нима Бенати посетила премьеру "Дюны" в летящем черном платье албанского бренда Drenusha Xharra.
И напоследок – американский стилист Ло Роуч, который одевал на красную дорожку Зендаю, в костюме с шифоном и обуви на платформе и каблуках.
Смотрите сюжет о красной дорожке Венецианского фестиваля:
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