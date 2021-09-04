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Мокрое платье Зендаи и другие блистательные наряды третьего дня Венецианского кинофестиваля (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
4 сентября, 11:16
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В Венеции состоялась премьера "Дюны" и сегодня все обсуждают невероятное платье Зендаи от Balmain, а также великолепные образы Тины Кунаки и Дакоты Джонсон
Тина Кунаки, Зендая, Тимоти Шаламе, Изабель Юппер
Тина Кунаки, Зендая, Тимоти Шаламе, Изабель Юппер / Фото: Getty Images

Фавориты селебритис на красной дорожке 78-го Венецианского кинофестиваля – бренды Dior, Armani, Gucci и Balmain.

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Мы также рассказывали, как прошел второй день фестиваля и в чем на ивент пришли Кирстен Данст, Джессика Честейн, Зои Салдана и другие.

Сегодняшняя пара фаворитов – Зендая и Тимоти Шаламе (оба снялись в "Дюне" Вильнева). На актрисе бежевое платье Balmain, туфли Christian Louboutin и украшения от Bvlgari с бриллиантами и огромным изумрудом.

Зендая и Тимоти Шаламе / Фото: Getty Images

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Тимоти надел черный костюм Haider Ackermann, усыпанный кристаллами и черные очки.

На красной дорожке также появились и другие известные голливудские звезды: Тина Кунаки в платье Armani Privé со змеиным принтом,

Тина Кунаки / Фото: Getty Images

Алессандро Микеле и Дакота Джонсон, конечно, в Gucci,

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Алессандро Микеле и Дакота Джонсон / Фото: Getty Images

обаятельные Мэгги и Джейк Джилленхол. На актрисе, к слову, платье от Prada. Она очень любит этот бренд.

Мэгги и Джейк Джилленхол / Фото: Getty Images

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Актриса Оливия Колман позировала перед фотографами в костюме от Giorgio Armani и блузе металлик с крупными пуговицами.

Оливия Колман / Фото: Getty Images

Изабель Юппер тоже выбрала черный наряд, от Armani Privé, который блестит также как и костюм Тимоти Шаламе.

Изабель Юппер / Фото: Getty Images

Итальянский фотограф Нима Бенати посетила премьеру "Дюны" в летящем черном платье албанского бренда Drenusha Xharra.

Нима Бенати / Фото: Getty Images

И напоследок – американский стилист Ло Роуч, который одевал на красную дорожку Зендаю, в костюме с шифоном и обуви на платформе и каблуках.

Ло Роуч / Фото: Getty Images

Смотрите сюжет о красной дорожке Венецианского фестиваля:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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