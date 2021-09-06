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Розкіш і епатаж: Найспокусливіші наряди 5-го дня Венеціанського кінофестивалю (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
6 вересня, 15:41
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Головна подія в кіноіндустрії радує не тільки новими прем'єрами, а й шикарними нарядами голлівудських знаменитостей. Дивіться найкращі образи
Зірки в самих ефектних образах на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю
Зірки в самих ефектних образах на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю / Фото: Getty Images

1 вересня на острові Лідо відбулося відкриття 78-го Венеціанського кінофестивалю. Кожен день знаменитості з'являються на червоній доріжці прем'єр фільмів в неймовірних нарядах. У п'ятий день одної з найважливіших подій в кіноіндустрії зірки пішли на експерименти, вибравши не тільки ефектні, але і дуже спокусливі образи.

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Французька актриса Шарлотта Генсбур приїхала до Венеції представити фільм "Захід", в якому зіграла головну роль разом з Тімом Ротом. Зірка з'явилася на червоній доріжці в чорному міні-плаття Saint Laurent і чоботах-панчохах з сітки, повністю покритими стразами.

Шарлотта Генсбур в Saint Laurent
Шарлотта Генсбур в Saint Laurent / Фото: Getty Images

Не менш в епатажному образі вийшла на червону доріжку бельгійська актриса Саломе Девальс. Зірка представляла фільм "Втрачені ілюзії" за мотивами однойменного роману Оноре де Бальзака. Для світського виходу Саломе вибрала плаття Dior, яке повністю оголило груди актриси.

Наряд оливкового кольору з бахромою, з повністю прозорим верхом, розшитим візерунками, раніше одягала модель Лялька Лапідус в Каннах.

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Саломе Девальс
Саломе Девальс / Фото: Getty Images

В основному актриси вважали за краще пройтися по червоній доріжці в більш закритих, але не менш розкішних, нарядах. Так, Кейт Хадсон обрала червону сукню Valentino з сіткою на декольте, Марія Шарапова в платті Dior молочного кольору була схожа більше на герцогиню, а самими елегантними образами можуть похвалитися Сара Гадон в Greta Constantine і Вірджині Ефіра в Louis Vuitton.

Кейт Хадсон
Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

Сара Гадон в Greta Constantine
Сара Гадон в Greta Constantine / Фото: Getty Images

Віржині Ефіра в Louis Vuitton
Віржині Ефіра в Louis Vuitton / Фото: Getty Images

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Ведуча 78-го Венеціанського кінофестивалю Серена Россі для 5-го дня прем'єр вибрала оксамитове плаття з розрізом винного відтінку від Etro. Модель Сара Кроче вирішила повторити образ барбі як у Ані Тейлор-Джой, вибравши сукню кольору фуксії Balenciaga.

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Дивіться відео про відкриття фестивалю у Венеції:

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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