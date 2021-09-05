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День 4: лучшие образы с красной дорожки фестиваля в Венеции (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
5 сентября, 12:58
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Любуемся самыми красивыми платьями четвертого дня на Венецианском кинофестивале. На этот раз звезды выбрали красные и розовые оттенки
Звездные гости на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
Звездные гости на красной дорожке Венецианского кинофестиваля / Фото: Getty Images

Четвертого сентября на Венецианском кинофестивале состоялась премьера картин "Прошлой ночью в Сохо", "Сцены из супружеской жизни" и "Официальный конкурс". По красной дорожке прошлись Пенелопа Крус, Джессика Честейн, Аня Тейлор-Джой и многие другие звезды.

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Если вы думали, что после "мокрого" платья Зендеи вас нечем удивить, то вы ошибаетесь.

Вот, к примеру, звезда сериала "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой пришла на премьеру "Прошлой ночью в Сохо" в полностью розовом наряде от Dior. Даже туфли и аксессуары актрисе подобрали в тон.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

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В красном платье Atelier Versace на фестивале появилась Джессика Честейн - она снималась в фильме "Сцены из супружеской жизни".

Джессика Честейн / Фото: Getty Images

Лауреатка "Грэмми" Синтия Эриво тоже предпочитает розовое. На ней – платье от Valentino с перьями.

Синтия Эриво / Фото: Getty Images
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Пенелопа Крус выделилась на фоне остальных селебритис и надела на красную дорожку белоснежное платье от Chanel с многоярусной юбкой.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Бренд Armani Privé определенно популярен в этом году на Венецианском кинофестивале. Актриса Адриа Архона выбрала лук в красном цвете.

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Адриа Архона / Фото: Getty Images

Канадка Сара Гадон хоть и не в красном или розовом, но тоже в платье Armani Privé.

Сара Гадон / Фото: Getty Images

Смотрите, как прошло открытие Венецианского кинофестиваля:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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