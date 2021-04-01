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20 идей весеннего маникюра, которые вы захотите повторить

Сегодня, 16:01

Определиться будет сложно, но мы в вас верим

Вы уже знаете, что сейчас актуален маникюр в стиле 70-х. Но это далеко не единственный тренд весны. С наступлением тепла вновь набирают популярность растительные мотивы, пастельные тона и цветной френч. Эти и другие идеи весеннего дизайна ногтей собраны в нашей подборке. Осталось только сохранить и показать своему мастеру!

Фото: instagram.com/solovey_nail_art

Фото: instagram.com/safinailstudio

Фото: instagram.com/the_gelbottle_inc

Фото: instagram.com/prettylittleyoustamford

Фото: instagram.com/solovey_nail_art

Фото: instagram.com/nailartbysig

Фото: instagram.com/solovey_nail_art

Фото: instagram.com/culturamanicura

Фото: instagram.com/nailalamode

Фото: instagram.com/nailalamode

Фото: instagram.com/leannehaycocknailartist

Фото: instagram.com/gelsbybry

Фото: instagram.com/nailalamode

Фото: instagram.com/la_beautique

Фото: instagram.com/g.bar.kiev

Фото: instagram.com/another.nails

Фото: instagram.com/cndworld

Фото: instagram.com/solovey_nail_art

Фото: instagram.com/solovey_nail_art

Фото: instagram.com/topknotnails

Также ваш весенний образ дополнит Cloud Skin – главный бьюти-тренд 2021.

А еще напоминаем, что у Life Сегодня вышел календарь подарков на апрель-2021. Там вы найдете креативные презенты на любой вкус и праздник в этом месяце.

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