20 идей весеннего маникюра, которые вы захотите повторить
Определиться будет сложно, но мы в вас верим
Вы уже знаете, что сейчас актуален маникюр в стиле 70-х. Но это далеко не единственный тренд весны. С наступлением тепла вновь набирают популярность растительные мотивы, пастельные тона и цветной френч. Эти и другие идеи весеннего дизайна ногтей собраны в нашей подборке. Осталось только сохранить и показать своему мастеру!
Также ваш весенний образ дополнит Cloud Skin – главный бьюти-тренд 2021.
А еще напоминаем, что у Life Сегодня вышел календарь подарков на апрель-2021. Там вы найдете креативные презенты на любой вкус и праздник в этом месяце.
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