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Весна идет! Топ-3 идеи, с чем сочетать укороченную рубашку

Сегодня, 18:38

На примерах одежды знакомых брендов

С каждым сезоном модным домам всё больше нравится нас раздевать. На смену кроп-топам пришли соблазнительные бралеты — must have весны, вновь популярные кардиганы теперь заканчиваются на талии, а пиджаки могут быть не только oversize. Но сегодня подробнее остановимся на одном из самых романтичных трендов — укороченных блузах и рубашках. Такие появились на подиумах и в масс-маркете, а затем быстро набрали популярность в сети. Мы тоже не остались в стороне — и собрали 3 простых образа с укороченными рубашками, которые легко повторить.

Образ №1

Фото: pullandbear.com/, zara.com, hm.com, instagram.com/whatemwore, answer.ua, accessorize.com

Культовая в 80-х драпировка вернулась в более деликатном исполнении. Нескольких косых сборок на юбке достаточно, чтобы сделать наряд эффектнее. Босоножки с тонкими ремешками не зря называют naked sandals. Они подчеркивают изящность щиколоток и вносят нотку сексуальности.

Образ №2

Фото: bershka.com/, reserved.com/, answer.ua, cropp.com, instagram.com/isabelcamposr

Прямые джинсы, клеш и кюлоты по-прежнему в топе. А укороченные рубашки или блузы — лучшая для них компания. Получается идеальный базовый образ на все случаи жизни.

Образ №3

Фото: brocard.ua, shop.mango.com/, zara.com, mohito.com, instagram.com/lana.luu

Весной цветочные принты и пастельные оттенки традиционно набирают популярность. Комбинируйте эти два тренда: юбку длины миди с рисунком из мелких цветов и яркие мюли. Нам одинаково сильно понравился нежный лимонный оттенок на фото слева и альтернатива — трендовый оттенок бабл гам.

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