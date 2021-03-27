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Чек-лист сезона: 20 дел, которые нужно успеть до конца весны

Сегодня, 12:00

Теперь вы точно ничего не забудете

Чек-лист карантинной вечеринки у вас уже есть. Теперь наметим план более глобальный — на всю весну. Мы составили список модных и бьюти-идей, которые разнообразят ваши будни и, возможно, вдохновят на что-то новое. Распечатайте его и повесьте на стену или сохраняйте на телефон, чтобы всегда держать под рукой. Яркой весны!

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Перебрать гардероб. Самое время устроить масштабное расхламление и освободить место для новых нарядов. Есть вещи, к которым рука не тянется больше трех лет? Долой!

Найти ту самую помаду. Арбузный фреш, маджента, румяный персик… Мы не просто так рассказывали о сочных оттенках помад, которые в тренде этой весной.

Сходить на массаж. Вообще это хорошая идея в любое время года. Но если вы вдруг давно себя не баловали — теперь не отмажетесь.

Открыть для себя новый украинский бренд. Пандемия — вызов для всех. И наши производители тоже нуждаются в поддержке. Многие украинские бренды делают вещи, которые не найти у западных. Увеличивайте список любимых магазинов!

Начать носить трендовые джинсы-клеш. Расширяющиеся к низу штанины делают ноги визуально длиннее. А если добавить к ним еще и высокую посадку — вам позавидует даже Оля Полякова.

Сделать пилинг лица и тела. Зимой коже приходится несладко, и пора ее вознаградить за все испытания. Желательно сделать процедуру в салоне, но если что — мы знаем, как приготовить эффективную маску-пилинг дома.

Порадовать себя уютным домашним костюмом. Домашний гардероб тоже нужно обновлять к весне. К слову, у нас на примете есть парочка стильных вариантов made in Ukraine.

...а его — соблазнительным комплектом белья. Напомните бойфренду, что вы та еще штучка.

Устроить ревизию косметики. Пора проверить дату изготовления своих бьюти-средств и избавиться от просроченных. Если информация не указана на упаковке, проверьте по батч-коду.

Купить увлажняющий крем с витамином С. Это не только мощнейший антиоксидант, но также стимулятор выработки волокон коллагена и эластина. Хорошо, если в составе средства с витамином С окажется и витамин Е.

Вдохновиться образами из сериала "Эмили в Париже". Он покорил наши сердца, как и еще 4 самых стильных сериала Netflix.

Сдать старую одежду на переработку. Дайте шанс на вторую жизнь тому, что вам больше не подходит. Износившиеся вещи можно сдать на переработку для получения вторсырья, а вещи приличного качества — в благотворительный магазин.

Сделать макияж с цветными стрелками. Сложно вспомнить время, когда черные стрелки были бы не в моде. А вот стрелки всех цветов радуги обрели популярность совсем недавно. Попробуйте сочетать их с оттенками в одежде.

Изменить прическу. В моде — естественность. Но красочные акценты никто не отменял. В разгар весны никто не осудит вас за пару цветных прядей (хотя бы тоником). Как раз недавно мы делились трендовыми идеями окрашивания.

Устроить спа-девичник на дому. Зажгите арома-свечи, налейте себе по бокальчику вина зеленого смузи и наслаждайтесь расслабляющими процедурами.

Подобрать восстанавливающую маску для лица. Лучший состав для такой — от шести активных компонентов, глицерин, глина, растительные экстракты, гиалуроновая кислота, коллаген и пантенол.

Собрать идеальный капсульный гардероб. С ним вас больше не будет волновать вопрос "что надеть". Следуйте советам Андре Тана о том, как создать универсальную капсулу.

Выгулять, наконец, новое платье. С цветочным принтом, длины мини, на тонких бретелях, с вырезами и полупрозрачные. Настало ваше время!

Покрыть ногти ярким лаком. Или даже не одним. Сейчас как никогда актуален разноцветный маникюр в стиле 70-х.

Дополнять наряды структурными серьгами. Массивные, длинные, причудливой формы — они ворвались в модный мир и не планируют отступать. Такие могут стать главной изюминкой всего образа.

Больше вдохновения для весенних экспериментов найдете в подборке самых модных вещей сезона. Ну а в воскресенье, 28 марта, не забудьте перевести свои будильники и хронометры на час вперед. Перед этим посмотрите новый выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором самый опытный журналист "Сегодня" разложил по полочкам... время. А заодно спросил у молодых и красивых, с кем им лучше спится.

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